Avec Evo, ATR décolle vers l’avion régional décarboné

Evo, trois lettres qui signifient évolution mais aussi le nom de l’avion nouvelle génération d’ATR. L’avionneur toulousain, spécialisé dans les turbopropulseurs (les avions à hélices), souhaite développer une nouvelle famille d’appareils qui devra entrer en service fin 2030. Successeur des ATR-42 et 72, l’« ATR​​ Evo » doit permettre au constructeur de donner un coup de jeune à son offre "pour s’adapter au marché", précise Fabrice Vautier, directeur commercial pour cette filiale d’Airbus et de Leonardo. "Il y a un mouvement général de décarbonation et, en tant que leader du marché régional, on doit le mener", ajoute M. Vautier. "On réfléchit à l’avenir."

ATR a interrogé les motoristes pour "optimiser" les moteurs à hélices avec l’ambition de réduire de 20 % la consommation de kérosène et de les rendre compatibles à 100 % avec l’utilisation de carburant durable (SAF). "Autrement dit, propulsé au kérosène, l’appareil émettra plus de 50 % de CO2 de moins qu’un jet régional. Avec 100 % de SAF, ses émissions seront proches de zéro", promet ATR, qui précise ​attendre une réponse technique de la part des motoristes.

Le constructeur promet aussi une réduction de 15 % des coûts de maintenance pour ses clients. Comment ? En utilisant de nouveaux matériaux pour les systèmes de dégivrage de l’appareil, de conditionnement d’air et des cabines par exemple. L’objectif est de lancer le programme (études de développement, fabrication d’un prototype, tests d’essai) à l’horizon 2023 pour une mise en service 2030.

Dynamique commerciale

ATR tente sans doute de mettre des bâtons dans les roues d’un autre concurrent bien plus dynamique : le brésilien Embraer. Il cherche aussi à enclencher une​ nouvelle ​dynamique commerciale, d’autant que ses appareils ont aujourd’hui plus de trente ans : l’ATR 42 est entré en service en 1985 et l’ATR 72 en 1989.

L’avionneur a livré trente-et-un appareils en 2021, et enregistré trente-cinq commandes. Des chiffres bien loin des niveaux atteints en 2015 : ATR avait livré quatre-vingt-huit appareils et engrangé soixante-seize commandes en 2015. Il avait livré soixante-huit appareils pour soixante-dix-neuf commandes en 2019, avant la crise déclenchée par la pandémie mondiale.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le futur ATR Evo devrait être compatible avec les carburants durables (SAF). Crédits : ATR.