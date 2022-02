Avec Temps Libre, les fauteuils de la Toulousaine Virginie Lobrot s’installent dans le paysage

Virigine Lobrot reçoit dans sa cuisine, à quelques mètres de son atelier. Le calme des lieux est à peine troublé par le passage d’un chat noir peu farouche. Elle conte son parcours avec sérénité et fluidité. Dans les années 90, après une formation en graphisme, elle travaille pendant cinq ans à Publicis, la prestigieuse agence de pub parisienne des Champs-Élysées, à Paris. Vite lassée « de ce monde trop fou » et d’un « chef difficile », elle veut changer d’air et part neuf mois en Aveyron, à Decazeville, faire une formation de tapissier-décorateur. Virginie Lobrot obtient son CAP et ne replongera pas dans la vie parisienne. La jeune femme déménage à Toulouse et s’installe à son compte au début des années 2000. Les premières années sont peu fructueuse. « J’avais juste de quoi payer mon comptable », avoue celle qui était alors tapissière-décoratrice.

Le tournant vient fin des années 2000, lorsqu’elle décide de créer, seule dans son atelier, son propre fauteuil. Inspirée « par les fauteuils de l’armée napoléonienne » et par le modèle dit « de l’Indian chair », elle conçoit un fauteuil qu’elle veut « confortable, esthétique, démontable et facile à transporter ». Il rencontre un « succès immédiat », notamment lors du grand salon français du design d’intérieur Maison et Objet. Elle le décline en plusieurs modèles (tabouret de bar, repose pied, etc.) et matériaux (feutre, cuir, lin, chanvre, etc.). Le chic Hôtel des 3 Poussins, dans le 9e arrondissement de Paris, en commande plusieurs, tout comme des boutiques et des établissements de plusieurs pays (États-Unis, Australie, Espagne, Angleterre, Luxembourg, Japon ou encore Corée). Depuis, son chiffre d’affaires ne fait que progresser chaque année. Il est actuellement proche de 150.000 euros. Virginie Lobrot fabrique entre « 300 et 400 sièges par an ». Elle travaille majoritairement seule mais fait « appel à des sous-traitants pour certaines tâches de couture ou pour le travail du bois ».

Développement à l’international et boutique en ligne

Pour poursuivre son développement à l’international, la créatrice a reçue une subvention Pass Export de la Région Occitanie grâce à laquelle elle a pu se payer les services d’un expert du domaine. « Cela m’a permis de sortir la tête du guidon, de voir où je pouvais progresser », reconnaît la fabricante toulousaine. Boosté par les conseils prodigués, elle est repartie dans « une nouvelle phase de création » et a désormais l’envie de travailler davantage dans sa région d’habitation.

Elle va lancer bientôt sa boutique en ligne, aidée là aussi par la Région, attendant juste que « les problèmes d’approvisionnements en matériaux » qui touchent les industriels comme les artisans « se calment un peu ». La propriétaire du chat noir pourrait parler pendant longtemps de son travail manuel fait « de passion et de précision ». Elle affiche la force tranquille de ceux qui ont « su s’écouter et se lancer dans une nouvelle aventure » quand leur vie professionnelle n’était pas assez en phase avec leurs désirs. « Certains disent que je suis courageuse. Mais, pour moi, c’est peut-être plus courageux de rester à son poste à faire un travail qu’on n’aime pas », affirme avec modestie la créatrice des classieux fauteuils.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Les fauteuils créés par la toulousaine Virginie Lobrot de Temps Libre. Crédit : Temps Libre.