Avenir de la Sam. Carole Delga réagit à la décision du tribunal de commerce

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a réagi dans un communiqué à la décision du tribunal de commerce concernant l’avenir de la SAM (Société aveyronnaise de métallurgie). Elle regrette « la décision du Tribunal de Commerce de ne pas laisser plus de temps à Patrick Bellity pour affiner son offre, et finaliser les discussions avec Renault ». La présidente appelle le constructeur français à « prendre ses responsabilités et faire part d’un engagement ferme sur les volumes de commandes ».

La Région formaliserait son soutien « au projet de Patrick Bellity avec une aide de 900.000 euros ainsi qu’un prêt de 2,4 millions d’euros sur une durée de 6 ans ». Un accompagnement qui « serait complété par un soutien de l’État ». Carole Delga adresse enfin une pensée aux salariés et leurs représentants syndicaux : « Je sais combien cette nouvelle décision est difficile. Ils se battent avec dignité et responsabilité pour l’avenir de leur entreprise et du bassin industriel de Decazeville. » Elle leur promet « de rien lâcher » sur le dossier dans les jours qui viennent.