B2B Rocks : un festival mondial du logiciel en ligne en juin à Montpellier

B2B Rocks à Montpellier : une première, du 9 au 11 juin, qui va frapper fort et bousculer les codes (c’est le cas de le dire), en présence du gotha de la tech française, et avec des duplex aux quatre coins du monde. « Il y a une seule conférence professionnelle sur le logiciel en ligne, à San Francisco, en septembre. Nous venons les concurrencer ! L’idée est de parler business dans un cadre très agréable, en réinventant les codes de l’événementiel », confie Colin Lalouette à ToulEco.

« Nous n’avons pas un budget marketing excessif. Nous trouvons quelque chose de plus malin que les concurrents américains, pour que la marque B2B Rocks se retrouve au sein d’une association la plus large possible », ajoute le dirigeant de la start-up montpelliéraine Appvizer [1], spécialisée dans l’identification de logiciels adaptés aux besoins des entreprises. Montpellier Méditerranée Métropole, et probablement la Région Occitanie, seront partenaires.

Le logiciel en ligne, gros pourvoyeur d’emplois

1500 personnes sont attendues : 1200 start-up et scale-up, 120 speakers internationaux et 200 grands comptes, autour de cinquante plénières et vingt tables rondes. Claire Chappaz, directrice de la French Tech, sera également présente. L’ambition est de rendre plus inclusif B2B Rocks, créé en 2013, et dont Appvizer a racheté le fonds de commerce et la marque. B2B Rocks a vocation à s’imposer comme le challenger de Viva Technology, qui se tiendra quelques jours plus tard (15-18 juin).

« Le monde change, on fait le pari de l’organiser ici, et non pas à Paris, pour prendre un coup d’avance, quitte à prendre des risques », sourit cet ingénieur et docteur des Mines de Paris.

En 2022, le marché du logiciel B2B représentera 670 milliards de dollars, et la part du Saas (« software as a service », ou logiciel en ligne) est évaluée à 190 milliards de dollars. Le logiciel en ligne connaît une croissance à deux chiffres depuis dix ans et emploie environ 500.000 salariés dans le monde. En France, ce marché pèse près de 1 % du PIB national. En dehors de l’Île-de-France, l’Occitanie est la région qui réunit le plus grand nombre d’éditeurs. « Il était donc évident que B2B Rocks s’installe à Montpellier, pour donner un coup de projecteur sur la tech d’Occitanie. »

À noter que l’événement ’Montpellier Capital Risque’ de Montpellier Méditerranée Métropole se tiendra également à cette occasion. Le Fise (Festival International des Sports Extrêmes) sera par ailleurs partenaire, pour créer des passerelles entre sports extrêmes et carrière professionnelle.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Colin Lalouette, dirigeant de Appvizer et organisateur du B2B Rocks. Crédit : DR.