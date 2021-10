BTP, la reprise est là mais il manque des bras !

« Il y a 4500 emplois à pourvoir en Haute-Garonne dans tous les corps de métiers du BTP », a indiqué Emile Noyer, le président de la FBTP 31, lors du lancement de la première édition de « Time To Build ».

Avec des Jobdating pour les demandeurs d’emplois et des visites de chantiers pour les collégiens, cette semaine du BTP est destinée à susciter des vocations et redorer le blason du secteur. En effet, la pénurie de main-d’œuvre, si elle n’est pas nouvelle, est d’autant plus difficile à gérer que la reprise s’amorce. « 8000 logements ont été autorisés en Haute-Garonne entre juin 2020 et juin 2021, on est en-dessous de notre vitesse de croisière, mais le marché est tiré par la forte reprise du logement individuel, en hausse de 43%, » pointe la fédération de Haute-Garonne.

Le bâtiment et les travaux publics comptent en Haute-Garonne 35.500 salariés et 14.000 entreprises, dont 95% de moins de 10 salariés.