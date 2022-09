Banque Courtois. Hélène Sauvan, nouvelle présidente du directoire et future directrice du réseau occitan SG Courtois

Hélène Sauvan a été nommée à la fonction de présidente du directoire de la Banque Courtois, lors de son conseil de surveillance du 11 juillet Elle prendra ses fonctions le 15 septembre prochain. De plus, en janvier 2023, Hélène Sauvan dirigera en Occitanie SG Courtois. Ce réseau bancaire est née de la fusion de la Banque Courtois avec les réseaux de Société Générale et de SMC en Occitanie.

Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Marseille (devenu depuis un des campus de la Kedge Business School), Hélène Sauvan a débuté sa carrière au sein des Messageries lyonnaises de presse à Lyon. Elle intègre le groupe Crédit du Nord en 1995 à la direction du Marketing. Elle change régulièrement de fonction jusqu’à devenir directrice régionale déléguée de la direction des entreprises en 2014. Elle est nommée en 2016 présidente du directoire de la Banque Kolb, avant de retrouver le groupe Crédit du Nord en qualité de directrice des ressources humaines en 2019.

La Banque Courtois est un réseau de 73 agences où travaille 616 collaborateurs. Elle revendique « 140.000 clients particuliers, 14.000 professionnels et associations et 3600 entreprises et institutionnels. »