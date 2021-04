Banques. Sophie-Louise Morin élue présidente de la FBF Occitanie

Le Comité des Banques de la Fédération bancaire française (FBF) Occitanie a porté Sophie-Louise Morin (Société Générale) à sa présidence pour un mandat de deux ans. Elle succède à Hervé Rogeau (Banque Courtois), parti à la retraite. Il avait été nommé en novembre dernier.

Ingénieure de formation, Sophie-Louise Morin intègre la Société Générale en 2001 à la direction financière du groupe. En 2011, elle devient directrice commerciale à Angers, puis directrice adjointe du centre d’affaires de La Défense entreprises. En février 2017, elle est nommée directrice régionale sur le Béarn et les Hautes-Pyrénées avant de prendre la direction de l’entité Midi-Pyrénées en septembre 2018, toujours pour la Société Générale.

Le Comité régional FBF Occitanie rassemble les banques adhérentes établies sur ses treize départements. La FBF, créée en 2001, représente les 340 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France. Elle dispose d’un bureau à Bruxelles et est présente sur tout le territoire français à travers un réseau de 103 comités régionaux et départementaux. Elle intervient sur toutes les questions réglementaires bancaires et financières aux niveaux français, européen et international.