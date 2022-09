Banque de France. Reprise en Occitanie avant une année 2023 « pleine d’incertitudes »

En 2022, le Covid n’a certes pas complétement disparu mais son impact dans nos vies n’a cessé de décroitre. Avec la baisse de l’intensité de la crise sanitaire, l’économie a pu retrouver des couleurs et renouer avec la croissance (2,6 % au niveau national). En Occitanie, selon les dernières estimations présentés par la direction régionale de la Banque de France, les chiffres d’affaires de différents secteurs économiques sont en hausse, avec des prévisions économiques en milieu d’année souvent meilleures à celles escomptées en janvier. L’industrie voit ses prévisions de chiffre d’affaires passer de +6 à +8 % et les services de +8 à +11 %. Seul le BTP voit ses prévisions diminuer de +3 à +2 %. Des résultats plus contrasté au niveau des effectifs, avec un révision à la baisse dans l’industrie (+1 % contre +3 % en janvier) et le BTP (0 % contre +1 %) mais en augmentation dans les services (+6 % contre +4 %).

Après la crise profonde, l’aéronautique a définitivement ouvert un nouvelle page, avec une croissance de son chiffre d’affaires estimée cette année à 13 %. Elle n’a toutefois pas retrouver son rythme d’avant-crise puisque le taux d’utilisation de ses capacités de production est de 80 % environ, contre 93 % avant la crise sanitaire. Plus globalement, la vie économique semble avoir retrouvé de son dynamisme. Côté financement, les encours de crédits ont par exemple augmenté de 6,2 % pour les entreprises et de 6,6 % pour les particuliers.

La Banque de France contre le retour du "quoi qu’il en coûte"

Cependant, en 2023, les résultats économiques pourraient être moins réjouissants. Crise de l’énergie et guerre en Ukraine compliquent en effet l’équation. La croissance française est estimée seulement autour de 0,5 % en 2023. La France a atteint les 4,7 % d’inflation en août, un chiffre toutefois « en dessous de celui des autres pays européens ». Pour Stéphane Latouche, le directeur régional Occitanie de la Banque de France, « les chocs actuels ne justifient toutefois pas un retour au “quoi qu’il en coûte” de la période Covid. La France doit retrouver la maîtrise de son endettement public. ». Lui, l’optimiste « qui croit en une reprise en 2024 », appelle au niveau européen « à une sortie des mesures exceptionnelles prises dans un contexte de déflation et à une remontée des taux directeurs [1]. »

Le directeur régional reconnaît que l’année 2023 « sera plus compliquée, avec plus d’incertitudes pour les entreprises ». Si les remboursements des Prêts garantis par l’État (PGE) de la période Covid « se passent actuellement bien », qu’en sera-t-il l’année prochaine « si les factures énergétiques augmentent très fortement ? », s’interroge-t-il. « Nous sommes notamment soumis à ce qui passe à l’est de l’Europe », admet Stéphane Latouche. Et l’économie occitane est à nouveau plongée dans l’incertitude.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France lors de la conférence de presse et Vincent Foussal, responsable du service études économiques. Crédit : M.H.-ToulÉco.