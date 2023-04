Beille 2 : incendie des nouveaux bâtiments

Le chantier exemplaire de rénovation du premier site nordique des Pyrénées sur le plateau de Beille (Ariège), d’un montant de 8 millions d’euros, est partiellement parti en fumée dans la nuit du jeudi 20 avril au vendredi 21 avril dernier. Médaille d’argent de la démarche Bâtiments Durables Occitanie et lauréat de l’appel à projet No Watt lancé par la Région Occitanie, le projet obéissait à des critères stricts de transition énergétique et écologique.

Ce bâtiment multiservices (billetterie, hall, boutique, espaces de restauration, terrasses et même une nouvelle salle de séminaire) remis à neuf et à peine inauguré a été victime d’un spectaculaire incendie. « Un immense brasier traumatisant », pour Philippe Lacube, président de la chambre d’agriculture de l’Ariège et gestionnaire en délégation de service public d’une partie de l’espace. « C’est un coup dur pour le territoire et pour l’économie de notre entreprise », confie-t-il, « la reconstruction ne se fera pas avant un certain temps ».

Pour l’heure, l’enquête sur l’origine de l’incendie est en cours.