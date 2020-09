Bertrand Serp, nouveau président de Toulouse Métropole Habitat

L’office public de l’habitat de Toulouse Métropole a un nouveau conseil d’administration. Réuni pour la première fois le 17 septembre, celui-ci a élu Bertrand Serp à sa présidence. Il succède à Daniel Rougé, président depuis février 2020, qui continue de siéger au conseil.

Entrepreneur originaire de Saint-Gaudens, Bertrand Serp est premier conseiller municipal de Toulouse en charge du logement et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition digitale. Parmi les autres élus de Toulouse Métropole Habitat figurent également Christophe Alvès, Laurence Katzenmayer, Niada Soussi et Ida Russo.

Créé en 1921, Toulouse Métropole Habitat est l’office public de l’habitat de la métropole toulousaine. Il gère un peu plus de 18.000 logements, soit le tiers du parc social de l’agglomération, et emploie 416 personnes. En 2019, son activité de vente a permis 104 ventes en location-accession et 137 ventes de logements anciens.