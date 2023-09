Bilan en demi-teinte pour les moissons d’été d’Arterris

La coopérative agricole occitane Arterris fait un bilan contrasté de ses moissons d’été. Malgré des volumes de collecte supérieurs à 2022, la coopérative constate une baisse de 5 à 10 % des rendements par rapport aux attentes. « Les bonnes conditions climatiques jusqu’au mois de mai permettaient d’envisager des récoltes satisfaisantes, mais la succession des épisodes pluvieux est venue altérer tant leur volume que leur qualité », analyse-t-on du côté d’Arterris.

Pour rappel, Arterris est un groupe coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la région Sud. Il fédère plus de 15.000 associés et représente plus de 350.000 hectares de cultures. Le groupe est organisé autour de trois pôles (agricole, agroalimentaire et distribution grand public). Il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros pour l’exercice 2021-2022 et emploie 2300 collaborateurs.