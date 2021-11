Biome design : l’amour du mobilier en bois

Boris Ndjantou designe des meubles en bois, haut de gamme, à la forme originale. D’un atelier collectif aux Minimes, il s’apprête à emménager dans son propre local vers Croix Daurade, à Toulouse. L’artisan ébéniste affirme avoir « toujours eu la fibre créatrice ». Arrivé du Cameroun en 2005 pour suivre un cursus de génie pétrolier, il ne s’est pas senti « en accord avec ses valeurs » dans cette formation. Après des expériences dans le tourisme et l’environnement, il trouve sa voie et décide de monter son affaire en 2019 en devenant ébéniste.

Un passage auprès des Compagnons du devoir lui permet d’acquérir un vrai savoir-faire. Aujourd’hui, il part d’un morceau de bois et le travaille de A à Z pour designer un meuble unique, qui préserve la forme initiale du matériau. Chaque création lui prend huit semaines minimum. Le geste est méticuleux : l’ébéniste, armé de ciseaux à bois et autres instruments de sculpture, gratte sa pièce pour travailler chaque détail.

Ne pas participer au déboisement

Le créateur se procure du bois fragile, souvent voué à la destruction, qu’il nourrit, traite et transforme en un meuble décoratif d’intérieur. « Certaines souches ont besoin d’être brûlées pour les protéger des maladies et des insectes », note Boris Ndjantou. Il n’importe jamais sa matière au-delà d’un rayon de 150 km autour de Toulouse et s’attache à la provenance du bois. En ne travaillant qu’à partir de bois indigène, déjà arraché ou mort, Boris Ndjantou se veut respectueux de l’environnement. Les élagueurs et forestiers qui le fournissent lui réservent des pièces originales, qui ne trouveraient pas d’autre usage.

Au lieu de brûler le bois pour chauffer et ainsi relâcher du CO2, il perpétue l’emprisonnement du carbone et lui donne une nouvelle vie de table basse, guéridon, bureau… Bien qu’il traite le bois, l’ébéniste fait attention à préserver sa particularité : il laisse apparaître l’âge des troncs, valorise leurs tâches et imperfections. « Chaque pièce est unique, je me laisse guider par la fibre du bois », assure-t-il. L’artisan travaille soit en s’en remettant exclusivement à son imagination, soit à partir de la demande du client, selon son intérieur et ses envies. « Mais si je sens la matière résister, j’adapte l’idée », complète Boris Ndjantoul. Si ses créations sont un plaisir pour les yeux et agréables au toucher, elles ont un coût en rapport au travail réalisé : à partir de 1400 euros.

Mathieu Michel

Sur la photo : Boris Ndjantou au salon du MIF le vendredi 12 novembre 2021. Crédit : Mathieu Michel.