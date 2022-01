Bras Droit des Dirigeants se structure et se développe en Occitanie

Tous les deux ont une carrière solide derrière eux. Claire Virazels chez Xerox, fabricant américain d’imprimantes, et Stéphane Jolly dans le monde des banques et de la finance puis au sein du groupe français de construction Spie Batignolles. Au bout de vingt ans de bons et loyaux services, ils ont voulu changer de vie et ont rejoint respectivement en 2019 et 2020 Bras Droit des Dirigeants, le réseau des cadres à temps partagé (qui vise les PME, les ETI et les start-up en difficulté ou en développement) né à Toulouse en 2008 et qui se développe depuis sur tout le territoire. Claire Virazels en tant que directrice commerciale et Stéphane Jolly en tant que directeur administratif et financier (Daf).

En août 2021, ils ont décidé de créer ensemble une direction régionale [1] afin de structurer localement le réseau. Baptisée “Agence Régionale Garonne et Gascogne”, celle-ci couvre la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne et a l’exclusivité de l’usage de la marque pour ces territoires. « L’objectif est de recruter des franchisés pour nous aider, car il y a de plus en plus de demandes. Nous sommes désormais cinq. Deux directeurs commerciaux et un Daf nous ont en effet rejoints. Nous voulons reconstruire une équipe de cadres-dirigeants [2]. Nous espérons atteindre quinze à vingt personnes dans notre agence régionale », résume Claire Virazels.

Une même fibre pour « les entreprises à impact »

Avec son associé, celle-ci parle avec passion de cette fonction de cadre à temps partagé [3], qui lui permet de mettre ses compétences aux services d’entreprises qui sont pour elle porteuses de sens : « Avec Stéphane, nous partageons la même fibre pour les sociétés à impact social ou environnemental. Je travaille par exemple pour une entreprise de revalorisation de déchets et pour une société qui produit des batteries au lithium propres et intelligentes. Nous travaillons aussi pour des entreprises un peu connues dans le domaine sur Toulouse comme Kippit, Le Drive Tout Nu ou encore La Flâneuse », liste avec enthousiasme la directrice de l’agence régionale.

Stéphane Jolly trouve lui aussi du sens dans la démarche accomplie auprès des entrepreneurs : « Les dirigeants sont très seuls pour prendre des décisions. Nous venons rompre cette solitude. Nous les aidons grâce à notre regard extérieur à faire des choix. Pour nous, c’est aussi très valorisant, car nous voyons notre impact plus concrètement », explique le directeur administratif et financier. Avec sa codirectrice, ils mettent en avant la dimension « plus humaine » de leur nouvelle fonction, où ils ont le sentiment d’être « davantage utile ». Alors qu’ils avaient l’impression, dans leur vie d’avant, d’être seulement « les rouages d’une grosse machine ». Pour être acceptés dans les différentes entreprises où ils exercent, il faut selon eux adopter un « regard bienveillant », attentif pas seulement à ce qui dysfonctionne, mais aussi « aux points forts » des sociétés. « Les patrons ne se rendent parfois pas compte de la grande valeur de leurs collaborateurs. Il faut reconnaître en tant que dirigeant quand les salariés sont ultra-compétents, pointus dans leurs domaines », considère Claire Virazels. Pour exercer la fonction de cadre à temps partagé, il faut « avoir au minimum dix à quinze ans d’expérience pour être légitime et être très vite opérationnel », reconnaissent les deux associés.

Les solutions proposées par le réseau seraient « bien vues par les banques, les fonds d’investissements ou des incubateurs comme Nubbo », surtout dans une période de crise sanitaire et économique où beaucoup de sociétés ont été fragilisées, « où certains problèmes financiers, administratifs, de management sont remontés à la surface ». Les deux directeurs de l’agence régionale veulent convaincre que faire appel à Bras Droit des Dirigeants est la meilleure manière de les affronter.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Claire Virazels, directrice commerciale et Stéphane Jolly, directeur administratif et financier. Tous les deux exercent à temps partagé dans le réseau Bras Droit des Dirigeants. Ils dirigent l’agence régionale Garonne et Gascogne. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.