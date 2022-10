La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise, du 18 au 20 octobre, une formation sur les outils de pilotage financier d’une entreprise. L’objectif : mieux comprendre le fonctionnement des comptes d’une entreprise (bilan, compte de résultat, etc.) et apprendre à concevoir les tableaux de bord et les indicateurs pour anticiper les évolutions.

Du mardi 18 au jeudi 20 octobre 2022, à la CCI de Toulouse Haute-Garonne, 2 rue d’Alsace-Lorraine, à Toulouse.