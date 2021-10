CCI de Toulouse. Medef et CPME vont prendre la tête d’une chambre consulaire qui sera « très scrutée »

Ces élections-là seront sans suspense. Seule l’alliance CPME 31 et Medef 31 présente un liste pour diriger la CCI de Toulouse Haute-Garonne. L’enjeu sera plutôt le pourcentage de participation. Elle n’était que de 12% il y a cinq ans. Les futurs élus des chambres de commerce et d’industrie, dont l’utilité a été remise en cause par le passé au sommet de l’État, savent que le gouvernement « regardera de près ces chiffres ». Et, bien que le Premier ministre actuel Jean Castex ait salué au printemps dernier dans un message vidéo officiel « l’engagement des équipes des CCI, leurs actions pendant la crise et pour la relance de l’activité », Patrick Piedrafita, le chef de file de l’alliance haut-garonnaise, reconnaît que ses premier pas seront « très scrutés, qu’il va falloir prouver ».

Sa liste, nommée Essenccielles, ne sera pas paritaire (on compte 42% de femmes) mais « respecte les équilibres entre les différentes branches et les provenances géographiques ». Seuls cinq candidats ne sont pas affiliés à un des deux syndicats patronaux. Beaucoup de noms connus du milieu économique toulousain sont dans la liste : Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, Alain Rabary, PDG deVal Software, Lucie Schmitz, directrice générale adjointe de Manatour, Olivier Jaubert, directeur général du TFC, ou encore Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain.

Une CCI encore plus impliquée sur le territoire ?

Patrick Piedrafita est le patron d’Airbus Opérations SAS, une des plus importantes filiales du groupe aéronautique français. C’est aussi un habitué de la CCI de Toulouse, oùl il siège depuis onze ans. Il est le vice-président sortant à l’Industrie. Son programme demeure « à construire » et il se place dans la continuité de son prédécesseur Philippe Robardey : « Son mandat a été couronné de succès. J’approuve ce qui a été fait à propos de TBS, d’ATB ou durant la crise du Covid. » Le futur président promet un nombre resserré de commissions thématiques (commerce, industrie, croissance et développement territorial). Les sujets majeurs que sont la transition énergétique et la digitalisation n’auront pas de commission dédiée, mais feront l’objet « de projets transversaux », précise Samuel Cette, président de la CPME Occitanie et Haute-Garonne.

Pierre-Olivier Nau, président du Medef 31, aimerait que la Chambre de commerce et d’industrie soit davantage consultée à l’avenir, sur la question des transports notamment. « Nous aimerions participer réellement à la gouvernance de Tisséo, par exemple. Ou faire partie des discussions sur la mise en place de la zone à faiblesse émission (ZFE) [1] » En ce qui concerne les futures lignes à grande vitesse(LGV), Pierre-Olivier Nau et Samuel Cette partagent le même avis. S’ils soutiennent à 100% leur déploiement, ils ne veulent pas que « les LGV soient financés par l’augmentation de la fiscalité pour les entrepreneurs ». Un combat qui sera mené « davantage au niveau syndical qu’au sein de la CCI. »

Matthias Hardoy

Sur la photo : Samuel Cette, président de la CPME de Haute-Garonne, Patrick Piedrafita, tête de liste Essenccielles pour les élections de la Chambre commerce et d’industrie de Toulouse, et Pierre-Olivier Nau, président du Medef de Haute-Garonne. Crédit : Valentine Chapuis - ToulÉco.