La CCI Toulouse Haute-Garonne organise le 11 mai à 9 heures, un webinaire sur les dispositifs d’aides concernant la transition écologique.

Participeront aux échanges Romain Gareau, sous-préfet à la relance ; Vincent Aguilera, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de la Haute-Garonne ; Philippe Robardey, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CIC) de Toulouse et François Chollet vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l’Écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Seront détaillés les différents types d’aides existants sur le territoire en ce qui concerne la transition écologique (les aides de l’Ademe, le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments des TPE et PME, les divers dispositifs mis en place dans le cadre du plan de relance de Toulouse Métropole, etc.).

Inscription gratuite et obligatoire pour dialoguer avec les intervenants. Ce webinaire sera retransmis en direct sur la page Facebook de la CCI Toulouse Haute-Garonne.

Webinaire le mardi 11 mai 2021, de 9 heures à 10h30, sur la plateforme Zoom.