CGT 31 : mobilisation pour les salariés de Top Office à Toulouse

La CGT 31 apporte son soutien aux employés du Top Office de Portet-sur-Garonne, en gréve illimitée. La caravane pour l’emploi et la dignité du syndicat fera en effet halte mardi 22 septembre devant le magasin (situé 35 route d’Espagne à Toulouse) menacé de fermeture.

Top Office appartient aux actionnaires de l’Association de la famille Mulliez (AFM), dont font partie d’autres enseignes comme Auchan, Alinéa ou Kiabi. L’entreprise vient d’engager un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) que contestent vivement les salariés. 106 postes devraient être supprimés, deux métiers disparaitre (réceptionnaire et hôte de caisse) et six magasins être fermés en France.

Stéphane Leroux, secrétaire fédéral CGT Commerce, ne décolère pas : « Ce PSE voulu par la famille Mulliez, la sixième fortune de France, est vraiment catastrophique. Pour les salariés licenciés, c’est injustifiable. Pour ceux qui restent, c’est une surcharge de travail terrible, ils vont devoir assurer plusieurs boulots en un. » Le syndicat demande le maintien de tous les magasins et de tous les emplois français.