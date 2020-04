La CGT santé en Occitanie réclame la fermeture des entreprises « non essentielles »

Dans une tribune adressée aux médias, les syndicats CGT de plusieurs établissements de santé en Occitanie expriment diverses inquiétudes quant à la gestion de la crise sanitaire en cours.

« Nous apprenons avec »stupéfaction« que des directions d’entreprises dans plusieurs secteurs non essentiels organiseraient la reprise d’activité de production, comme Airbus, faisant même pression sur l’ensemble de sa filière de sous-traitance aéronautique. Nous, secrétaires généraux des syndicats CGT du secteur sanitaire et médico-social d’Occitanie, alertons sur l’irresponsabilité d’une telle perspective. Reprendre l’activité serait suicidaire pour toutes et tous ! » peut-on lire dans cette tribune.

"Face à une pénurie de masques, toute entreprise non essentielle appliquant les mesures de

protection pour reprendre son activité le ferait de fait aux dépens de salariés des secteurs essentiels dépourvus de ces matériels. (...) L’heure est à la fermeture et à l’arrêt immédiat de l’ensemble des activités non essentielles. « La CGT appelle à la »responsabilité« des pouvoirs publics, qui doivent agir »sans ambiguïté et prendre réellement toutes les mesures nécessaires pour que le confinement soit généralisé et efficace".