À Toulouse, Carole Delga valorise l’action de la Région auprès de 1200 maires d’Occitanie

Présidente des Régions de France et de plus en plus visible sur la scène nationale, Carole Delga ne veut pas pour autant donner l’impression de négliger son territoire. La présidente de la Région était donc à l’origine des premières Rencontres des maires d’Occitanie. Deux jours après avoir réuni 800 édiles à l’Arena de Montpellier, ce sont quelque 1200 élus qui étaient rassemblés jeudi 11 mai au Marché d’Intérêt national (Min) de Toulouse. Le grand hall, qui accueille habituellement les producteurs de fruits et légumes, avait été réaménagé pour l’occasion.

Si l’ambiance de la journée était aux retrouvailles, l’objectif affiché de la réunion était d’offrir un espace aux élus locaux pour partager leurs priorités d’action et de leurs préoccupations du quotidien. Carole Delga a profité de l’événement, organisé en partenariat avec l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité d’Occitanie, pour présenter aux élus locaux « l’ensemble des aides proposées par la Région, au service des communes et de leur développement ». Économie, emploi, logement, éducation, santé, services, mobilités, transition énergétique et la proximité de la région, de nombreux thèmes ont ainsi été abordés. « C’est tout simplement une rencontre, un échange », explique la présidente de Région.

« Bien d’avoir cette proximité »

Deuxième adjointe à la mairie d’Arvieu dans l’Aveyron et chef d’établissement du lycée Clémence Royer à Fonsorbes, Gislaine Alary est venue représenter sa commune. « Nous avons beaucoup de projets touristique et économique et je trouve ça très intéressant. C’est bien de savoir comment monter les dossiers, avoir un pilotage et avoir un lien direct pour comprendre comment s’y prendre », explique l’élue aveyronnaise.

« La Région a une présence très précieuse pour nous, représentants des petites communes. Et à double titre, puisque je suis maire d’un village très fortement sinistré après les inondations de 2018. La Région est beaucoup intervenue et intervient encore. C’est important, de temps en temps, notamment pour les maires ruraux, d’avoir ce genre de rencontres. On est éloignés, c’est bien d’avoir une proximité », confie pour sa part Michel Proust, maire de Villegailhenc, dans l’Aude.

« Des thématiques diverses »

Carole Delga n’a pas hésité à prendre position sur tous les sujets, y compris les plus polémiques. Ainsi, concernant le chantier de l’autoroute A69, elle a une nouvelle fois mis en avant l’argument économique. « Toulouse-Castres, c’est une heure et quart de trajet, avec une route très insécure. Alors, bien sûr, ouvrir une autoroute, cela consomme des terres agricoles et a un impact environnemental. Mais nous avons besoin d’avoir une connexion plus rapide pour que nos entreprises restent sur ce territoire. Je vous parle de plusieurs entreprises et de plusieurs milliers d’emploi. Nous devons lutter contre cet enclavement », a-t-elle notamment pointé.

Si les thématiques abordées concernent à n’en pas douter les territoires et les 4500 communes de la région, la présidente de Région n’en a pas pour autant oublier d’adresser quelques piques à certaines membres de la Nupes. Profitant de la question de l’éducation, Carole Delga a ainsi souligné l’utilité de l’Europe pour que les enfants et les étudiants aient les meilleurs moyens pour réussir. « Ce n’est pas une imposture démocratique. L’Europe, c’est notre avenir. Elle agit dans les territoires ruraux, elle finance par exemple l’ordinateur gratuit pour les lycées. Elle est là pour les territoires et aussi l’éducation. »

Lors des sessions d’échanges avec la salle, les élus ont questionné Carole Delga sur des sujets pragmatiques, tels que le recrutement des secrétaires de mairies, l’accès à la ressource en eau, les mobilités ou encore la revitalisation des territoires ruraux. Ces rencontres, organisées pour la première fois cette année, ont vocation à se reproduire tous les deux à trois ans, selon la Région Occitanie, qui souhaite à n’en pas douter garder le contact avec ces élus de terrain. Pas inutile à l’heure où les tensions sont grandes dans le pays.

Lucie Ribaut

Sur la photo : 1200 élus étaient rassemblés jeudi 11 mai au Marché d’Intérêt national (Min) de Toulouse. Crédits : Région Occitanie.