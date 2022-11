Céline Guivarch, co-autrice du rapport du Giec : « Il faut transformer des pans entiers de nos activités »

Céline Guivarch, à Futurapolis Planète, vous participiez à une conférence nommée « Changement climatique : ce que la science a à dire aux entreprises ». Quelles sont, selon vous, les principales choses que les dirigeants doivent avoir en tête ?

La chose principale à savoir, c’est qu’il n’y a plus aucun doute scientifique sur le fait que le changement climatique qu’on observe, mesure et subit, est intégralement dû aux activités humaines. Celles-ci produisent des émissions de gaz à effet de serre qui s’accumulent dans notre atmosphère, ce qui cause le changement climatique et ses effets. Le globe s’est réchauffé en moyenne de 1,1 degré celsius par rapport à l’ère préindustrielle. Les conséquences sont nombreuses : fonte des glaces, montée du niveau de la mer, augmentation de la fréquence et de l’intensité des extrêmes climatique (vagues de chaleur, sécheresse, précipitations, etc.). Il y a des dommages liés au réchauffement partout dans le monde. Ce que nous avons vécu à l’été 2022 n’est qu’un avant-goût des changements à venir.

Ce que l’on sait aussi, c’est que la situation arrêtera de se dégrader quand, à l’échelle mondiale, on aura atteint zéro émission nette de CO2 [1] et qu’on aura réduit les autres gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d’azote, etc.). C’est un objectif extrêmement ambitieux qui va impliquer une transformation majeure de pans entiers de nos activités. Il va falloir changer la manière dont nos villes et territoires sont organisés, la façon dont on se déplace, comment on se loge. Les entreprises font partie des grands systèmes énergétique, alimentaire et agricole qu’il va falloir transformer en profondeur en quelques décennies.

Face à ce constat, peut-on encore amender le capitalisme ou faut-il définitivement en sortir ?

C’est une trop grande question pour y répondre facilement. Cela dépend ce que l’on entend par capitalisme. Ce qui est clair, c’est qu’un système basé sur des volumes de production qui augmentent sans cesse, mettant une pression accrue sur l’extraction de ressources et générant toujours plus de déchets n’est pas viable. Nous avons besoin de produire et de consommer des biens et services durables, réparables et recyclables. Il va falloir, par exemple, revoir les chaînes logistiques pour éviter que le marchandises fassent quatre fois le tour de la planète. Un certain nombre d’activités qui dépendent de la combustion d’énergie fossile (charbon, pétrole, gaz fossile) devront fortement diminuer. On ne parle donc pas de petits changements à la marge.

Il faut renoncer définitivement à certaines activités économiques ?

Oui, des activités économiques comme l’extraction d’énergies fossiles doivent s’arrêter. Mais certaines vont augmenter, comme la rénovation thermique dans le secteur du bâtiment. L’enjeu, c’est de permettre une transition entre les activités qui nous rendent dépendantes des énergies fossiles et celles qui nous permettent de nous en sortir. Le défi, c’est de réussir la reconversion professionnelle de ceux qui travaillaient dans les activités qu’on doit stopper. C’est la condition pour que la transition écologique soit juste.

Comment lutter contre le green-washing [2], qui risque de prendre des formes de plus en plus sophistiquées ?

Il faut, en tant que citoyen, conserver un regard critique sur les annonces des entreprises. Par exemple, quand elles annoncent qu’elles sont neutres en carbone, il faut aller voir quelles sont les réductions carbone réelles derrière les discours. Il faut toujours se demander si les stratégies annoncées sont au bon niveau.

Il faut aussi que les pouvoirs publics mettent en place des obligations à la transparence pour permettre la vérification de ce qui est proclamé. Nous avons besoin de cadres précis pour que l’on ne puisse pas dire n’importe quoi.

La façon dont l’économie est enseignée est-elle en train de changer ?

J’ai une thèse en économie, mais j’ai une formation d’ingénieure et j’enseigne en école d’ingénieurs, donc je ne peux que vous parler de ce type d’écoles, qui sont en train de fortement changer, à la demande notamment des élèves, très au fait des enjeux climatiques. Ils ont envie de s’y préparer au mieux pour pouvoir y répondre plus efficacement.

Pour l’économie, cela pose la question de ce que l’on mesure, de ce que l’on se donne comme objectif. Le changement climatique doit devenir central dans toutes les questions économiques. Ce qui n’est pas toujours le cas. Dans l’enseignement, il me semble que les choses changent mais peut-être moins vite que dans les écoles d’ingénieurs.

Il y a une question de formation initiale, mais la formation continue est aussi très importante. Il faut former aujourd’hui des personnes en poste, des décideurs en capacité d’agir mais qui n’ont pas été confronté suffisamment aux questions climatiques.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Céline Guivarch, économiste du changement climatique, co-autrice du dernier rapport du Giec, était la semaine passée invitée au Futurapolis Planète, organisé par le Point Crédit : Céline Guivarch.