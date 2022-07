Chez les étudiants, Toulouse en tête pour sa qualité de vie

Du 7 au 27 juin, Diplomeo a mené une enquête auprès des étudiants afin de déterminer leurs villes préférées. La ville de Toulouse reste en haut du classement. Elle est par exemple en première position concernant la qualité de vie : 94 % des étudiants interrogés recommandent ainsi la métropole. Elle se place en deuxième position pour ses infrastructures et est recommandée à 96 % pour son potentiel de développement de carrière.

Diplomeo est une plateforme dédiée à l’orientation des lycéens et des étudiants et cette enquête de satisfaction permet de mieux cibler leurs attentes. En tout, 2449 étudiants ont été interrogés sur vingt-deux villes françaises, et l’enquête s’articulait autour de treize critères.