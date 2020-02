Suppressions de postes chez Airbus Defence and Space. Quelles conséquences ?

L’annonce a fait du bruit dans le secteur aérospatial. La direction d’Airbus Defence & Space a présenté ce 19 février un plan de restructuration qui prévoit 2362 suppressions de postes au sein de la division. Pour expliquer ces mesures, la direction avance dans un communiqué que, « si les perspectives commerciales sous-jacentes demeurent solides, […], la division enregistre un ratio commandes nettes/livraisons inférieur à 1 pour la troisième année consécutive, principalement en raison de l’atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense ».

Le poids de l’A400M

Selon les chiffres communiqués, l’Allemagne (829 postes) et l’Espagne (630 postes) seraient les pays les plus touchés. Seules 404 suppressions sont prévues en France, sur les sites de Toulouse, qui emploie plus de 4500 personnes, et Élancourt, qui en compte environ 2000.

« Le gros problème de notre division, ce sont les avions militaires, l’A400M et l’Eurofighter, dont l’activité ne se situe pas en France mais en Allemagne et en Espagne principalement », explique Hervé Pinard, délégué syndical central CFDT Airbus Defence & Space. « C’est la sixième année consécutive que les pertes de l’A400M, environ six milliards d’euros en six ans, sont supportées par notre division, alors qu’on ne voit pas bien le rapport entre les satellites et les avions militaires. » Le syndicaliste par ailleurs sur « le côté incompréhensible » de ce nouveau plan social. « Ça fait cinq ans qu’on embauche à tour de bras. Environ 500 personnes ont intégré chaque année l’établissement de Toulouse. »

Les mesures annoncées par la direction passent d’autant moins bien compte tenu des choix effectués par le groupe. « Les mauvais résultats financiers sont dus principalement à l’amende que va devoir payer Airbus (3,6 milliards d’euros, NDLR) », souligne ainsi la CFE-CGC, premier syndicat d’Airbus Defence & Space. Et cela « n’a pas empêché la direction d’augmenter de 9 % les dividendes reversés aux actionnaires ! », insiste l’organisation syndicale. Pour Thierry Prefol, délégué syndical central de la CFE-CGC, « cela prouve qu’il n’y a pas d’inquiétudes particulières. D’autant que la division, hors éléments exceptionnels, affiche des résultats positifs à plus de 500 millions d’euros. »

Des risques de pertes de compétences ?

Si la gestion des 404 suppressions au niveau français n’inquiètent pas les deux syndicalistes, même s’ils assurent « veiller à ce qu’il n’y ait pas de licenciements secs », c’est davantage le timing choisi pour une telle annonce qui intrigue. Dans son communiqué, la direction parle d’« atonie du marché spatial ». « On nous dit aussi que le marché du spatial est insuffisant depuis trois ans. Sauf que l’on nous dit ça au moment où le marché redémarre et qu’il y a eu des gains de contrat », rétorque Hervé Pinard. « Nous sommes complètement à contretemps, à l’image du plan social de 2014. »

Un constat partagé par Thierry Prefol, qui souligne par ailleurs que cela intervient au moment où l’Esa, l’agence spatiale européenne prévoit une augmentation de son budget de 20 % et où la France réaffirme sa volonté de rattraper son retard en matière de défense spatiale. « On se prive de compétences clés, peut-être au profit de la concurrence, au moment où le marché redémarre. En 2014, les réductions d’effectif, en pleine augmentation du plan de charge, avaient entraîné une explosion des burn-out », ajoute le syndicaliste.

Paul Périé

Sur la photo : le programme A400M a généré environ six milliards d’euros de pertes en six ans. Crédits : A. Doumenjou - Master Films pour Airbus.