Si la phase la plus aiguë de la crise Covid-19 est derrière nous, les mois qui arrivent s’annoncent incertains et en tout état de cause différents. Comment les entreprises peuvent-elles adapter leur communication dans ce contexte ? Des pistes d’action concrètes seront proposées par quatre agences toulousaines réunies par ToulÉco dans le cadre d’un webinaire inédit, le mardi 7 juillet prochain de 11h à midi.

Les agences, chacune avec des compétences différentes, seront représentées par Jean-Paul Crenn, Vuca Strategy (agence conseil en stratégie digitale) ; Ludovic Craïssac, Agence 636 (agence stratégie réseaux sociaux) ; Chloé Torz-Dupuis, La Cerise (agence de relation presse) et Vincent Moreau, Objectif Papillon (agence digitale).

Le mardi 7 juillet de 11h à 12h. Inscription gratuite sur le site du webinaire.