Haute-Garonne. En 2022, L’économie départementale encore dans le brouillard

La crise sanitaire commençait enfin à se calmer, la reprise économique était là. Mais le retour à une certaine normalité attendra. En 2022, l’atmosphère s’est vite assombrie de nouveau. La Russie a envahi l’Ukraine et la planète, après l’arrivée du Covid-19, a de nouveau la tête dans le brouillard. À la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCI) de Toulouse Haute-Garonne, la présentation de l’enquête de conjoncture s’est donc faite dans une ambiance particulière. « Nous sommes conscients des incertitudes nombreuses liées au conflit actuel », reconnaît Philippe Léon, le premier vice-président de la CCI et dirigeant de Toulouse Stylos, qui ne cache pas son inquiétude vis-à-vis de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie.

« Notre économie, au niveau national et régional, entre dans cette nouvelle crise assez robuste. Cette situation va toucher les pays de façon différencié. Les pays européens sont par exemple plus impactés que les États-Unis. Mais, à l’intérieur de l’Europe, nous sommes loin d’être les plus concernés », rassure Stéphane Latouche, directeur régional Occitanie de la Banque de France. Les exportations vers la Russie et l’Ukraine ne représenterait que « 0,66 % du PIB de l’Union européenne », selon le représentant de la Banque de France. Celui-ci a préféré se concentrer ensuite sur les bonnes nouvelles de 2021 : « La reprise s’est confirmée à l’échelle nationale, régionale et départementale. En Occitanie, nous sommes un cran au-dessous au point de vue industriel, mais dans la moyenne des autres régions pour le BTP et les services marchands. »

2021, une année de reprise économique en Haute-Garonne

Vient l’heure du focus sur la Haute-Garonne, où 1697 entreprises ont été sondées. La reprise se ressent en termes de chiffre d’affaires (+7,3 %) et d’effectifs (+1,1 %). 78 % des entreprises revendiquent « une situation économique saine ». « 2023 était l’horizon du retour au niveau économique d’avant-crise. Au vu du contexte, il va falloir patienter encore », déplore Philippe Léon. L’analyse se poursuit secteur par secteur. « L’aéronautique départementale se remet progressivement d’une crise qui l’a profondément déstabilisé [1].

Le secteur a dû se séparer de 10 % de ses emplois et son chiffre d’affaires était en recul d’un tiers en 2020 », rappelle Marie-Anne Hugo Magnan, du service études et aménagement du territoire de la CCI de Toulouse. En 2021, le chiffre d’affaires du secteur a légèrement augmenté (+5,2 %) mais l’emploi salarié était lui toujours en baisse (-6,9 %), conséquence notamment des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) en nombre l’an passé. En 2022, les entrepreneurs de l’aéronautique espèrent une augmentation de chiffre d’affaires de 11,3 % et une hausse des effectifs salariés de 3,9 %. 30 % des entreprises aéronautiques « ont toutefois encore des problèmes de trésorerie ».

Pour les activités BtoB, le rebond est là également au niveau chiffre d’affaires (+7,1 %) mais pas du côté des effectifs (-0,3 %). En 2022, une hausse de 7,2 % est espérée pour le chiffre d’affaires et de 4,3 % pour les effectifs salariés. Le BTP a eu de bons résultats en 2021, avec un chiffre d’affaires en hausse de 10,4 % et un emploi qui a augmenté de 3,2 %. Les incertitudes côté matériaux pèsent sur les projections de 2022. Le secteur n’espère en effet que 2,5 % de hausse de chiffre d’affaires.

Le remboursement des PGE, « une bombe à retardement ? »

En fin de présentation, un dissensus entre CCI et Banque de France s’est exprimé. Philippe Léon s’est montré très préoccupé par la question du remboursement des prêts garantis par l’État (PGE). Pour certaines TPE ou PME, « c’est une bombe à retardement ! », s’est même alarmé le dirigeant de Toulouse Stylos, qui préconise « un étalement sur dix ans du remboursement des prêts » pour les entreprises le plus en difficulté. Le directeur régional Occitanie de la Banque de France a lui considéré, avec moins de mansuétude, qu’il fallait revenir à « un fonctionnement plus normal de l’économie » et que certaines sociétés avaient des problèmes plus profonds qui ne pouvaient les exonérer « d’un passage devant un tribunal de commerce ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : La CCI de Toulouse. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.