Conjoncture. L’emploi salarié stagne au second trimestre

Une économie régionale qui retrouve le chemin de la croissance mais de façon très progressive. Voilà comment on pourrait résumer le dernier point de conjoncture de l’Insee qui fait le bilan du deuxième trimestre en Occitanie. 1200 emplois ont été créés sur le territoire durant cette période, soit une très légère augmentation de seulement 0,1 % par rapport au premier trimestre. Au trimestre précédent, l’augmentation était un peu plus élevée (0,5 %). En un an, entre juin 2022 et juin 2023, 28.000 emplois ont été créés (hausse de 1,3 %). Le taux de chômage est stable à 8,5 % de la population active.

Si l’on regarde les résultats départements par départements, plusieurs se distinguent de cette tendance à la stagnation. L’Ariège et le Tarn-et-Garonne voient leurs créations nettes d’emploi (respectivement à +0,5 % et +0,3 %) être plus élevé qu’au trimestre précédent. Enfin, le nombre d’emplois diminue dans six départements de la région : le Gers (-1,0 %), la Lozère (-0,7 %), l’Aveyron (-0,3 %), les Pyrénées-Orientales (-0,3 %), le Tarn (-0,2 %) et l’Aude (-0,2 %).

Le tourisme redémarre, la construction en crise

La bonne nouvelle de ce point de conjoncture, c’est le retour de la clientèle touristique non régionale en Occitanie (+3,9 % par rapport au second trimestre 2022 pour le nombre de nuitées dans les hébergements touristiques collectifs hors campings pour cette catégorie). Après plusieurs années difficiles, on peut aussi noter le retour en nombre de la clientèle étrangère (+26 % en un an sur le même indicateur).

Le point noir révélé par l’enquête Insee est cependant l’état du secteur immobilier. La construction de logements est en effet au plus bas en Occitanie. Le nombre de permis de construire accordé est en baisse de 4,5 % par rapport au premier trimestre et de 19,3 % en un an. La mise en chantier diminue de 7,5 % dans ce deuxième trimestre 2023 et de 19,9 % en un an. Selon l’Insee, les mises en chantier de logements atteignent là « un niveau historiquement bas ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’atelier de la Comeca à Castres. Crédit : DR.