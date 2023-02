Conjoncture. La Banque de France prévoit une année de ralentissement en Occitanie

« En 2022, l’économie a encore subi des chocs à répétitions (guerre en Ukraine, crise énergique, difficultés d’approvisionnement en matière première, inflation, etc.). Après un premier semestre dans la lancée de la bonne année 2021, le reste de l’année a donc été marqué par un fort ralentissement économique », résume Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France au démarrage de l’édition hiver 2022 de sa traditionnelle conférence de presse semestrielle. Il ne se montre pas d’un fol optimiste pour cette nouvelle année. « 2023 devrait être une année de ralentissement avant une reprise en 2024-2025. Il y a plusieurs signes préoccupants qui vont dans ce sens : une érosion des carnets de commandes, une trésorerie très sollicitée notamment par la hausse des prix, des stocks trop élevés dans la production », énumère le directeur régional.

Selon la Banque de France, la capacité de production en Occitanie « est actuellement de 80 % contre 84 % fin 2019, alors qu’au niveau national on a retrouvé le niveau de production d’avant la crise sanitaire », rappelle Stéphane Latouche. En 2023, l’industrie régionale devrait cependant connaître une croissance de 7 % contre 8,4 % l’an passé. Au contraire, les services marchands, après une croissance importante de 12,4 % en 2022, s’attendent à une progression de seulement 6,4 %. Dans le BTP, plus en difficulté l’an dernier avec une croissance de sa production atone (1,8 %), la progression devrait être modeste (5,6 %). Les exportations, point fort de l’économie régionale, devraient croitre plus fortement cette année (+8,1 %) qu’en 2022 (+4,9 %).

Côté effectifs, une croissance plus importante est prévue cette année dans l’industrie (2,6 % contre 1,5 % en 2022). Les services marchands anticipent, au contraire, une hausse moins importante qu’en 2022 (4,4 % contre 5,8 %) Le secteur du BTP, quant à lui, devrait compenser (1,6 %) la baisse des effectifs observée l’an passé (-1,6 %).

« L’aéronautique toujours en croissance »

Après une période post-Covid particulièrement difficile, l’aéronautique retrouve, en Occitanie, un taux d’usage de son outil productif de l’ordre de 73 %, un chiffre important. « Avant la crise sanitaire, il était de 92 %, mais il était à son plus haut niveau historique, à la limite de la surproduction », considère Vincent Foussal, responsable du service des études de la direction régionale de la Banque de France. Mais la filière aéronautique, si centrale sur le territoire régional, bien que toujours en croissance cette année (11,7 %) devrait, à l’image des autres secteurs économiques, ralentir son envolée par rapport à 2022 (14,4 %).

Enfin pour conclure l’éhange avec la presse, Stéphane Latouche rappelle que l’on devrait « connaitre un retour à la normale du nombre des procédures collectives au Tribunal de commerce » (redressement judiciaire, liquidation judiciaire,etc) car« le quoi qu’il en coûte de la période collective les à fait chuter, à un niveau historiquement et artificiellement bas ». Du côté du remboursement des toujours fameux Prêt garanti par l’État (PGE), il se montre optimiste « Seul 4 % des PGE connaissent des difficultés à être remboursé »affirme la figure de proue de la Banque de France en Occitanie.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Stéphane Latouche, directeur régional de la Banque de France en Occitanie.

Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.