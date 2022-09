Connektica lève 2 millions d’euros et s’installe à Toulouse

Spécialisée dans les solutions automatisées de tests à destination des donneurs d’ordre et fabricants du New Space, la start-up canadienne Connektica vient d’annoncer une levée de 2 millions d’euros et l’ouverture d’une filiale à Toulouse. Depuis sa création en 2019 à Montréal, la jeune pousse est passée par l’incubateur régional Nubbo et a été accompagnée par les équipes d’Invest in Toulouse et de l’agence régionale Ad‘Occ. Connektica a développé une plateforme d’essais et de gestion de la chaîne d’approvisionnement conçue pour répondre aux agendas et aux exigences des intégrateurs de satellite et des fabricants de composants. Cette plateforme leur permet de standardiser et d’automatiser tous leurs tests (radiofréquence, thermique, mécanique...) et de réduire ainsi significativement le temps et les coûts qui leur sont consacrés.

Soutenue par le Conseil national de recherches Canada (CNRC), Connektica a séduit, dans le cadre de cette levée de fonds, de nouveaux investisseurs, le Canadien Boréal Ventures, les Américains Space VC et RAO Family Irrevocable Trust, menés par un investisseur lead et un investisseur français, non dévoilés. Grâce à ce tour de table, Connektica va pouvoir recruter cinq personnes dans les prochains mois en plus de ses dix employés canadiens. Elle vise un effectif de quinze salariés en Occitanie d’ici à 2024. La jeune pousse, -qui compte parmi ses premiers utilisateurs le fabricant français de solutions de connectivité et l’équipementier toulousain Anywaves, « mise sur sa proximité permanente avec l’écosystème spatial local pour conquérir de nouveaux clients ».