France Charruyer : « Contrôler ses données, c’est avoir une gouvernance responsable »

Quel message portez-vous à travers l’association Data Ring que vous présidez ?

Data Ring est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, qui sensibilise les organisations publiques et privées sur le droit du numérique et la mise en données du monde qui bouleverse nos fonctionnements et notre façon de travailler. Nos actions ne sont pas militantes, mais à visée pédagogique. Nous formons et informons, en nous appuyant notamment sur un réseau national d’avocats et de spécialistes de la donnée. Le but ? Que les opérateurs publics et privés reprennent le contrôle de leurs données. Nous proposons pour cela des podcasts, des livres blancs et des événements.

Les entreprises et organisations publiques sont-elles si en retard et menacées ?

80 % des entreprises et organisations ne sont pas en conformité concernant la gestion de leurs données, ce qui génère pour elles un risque réputationnel, civil, pénal et pose des problèmes de cybersécurité. Car je rappelle que, selon l’article 32 du RGPD (le règlement général sur la protection des données), le responsable d’une organisation, un employeur, le président d’une association, le maire d’une commune ou le PDG d’une entreprise doivent prendre les garanties appropriées en matière de protection de leurs données. Ils ont donc l’obligation de sécurité renforcée et on explique à ces organismes publics et privés que reprendre le contrôle de leurs données, c’est avoir une gouvernance responsable.

C’est dans ce cadre que vous venez d’organiser « La data est dans le terroir », les premières rencontres de l’immatériel à La Cité ?

Absolument car, aujourd’hui, à l’instar des capitaux, la circulation de la donnée doit se faire de façon libre, mais aussi de façon sécurisée et en confiance. Nous défendons d’ailleurs une certaine idée de la souveraineté individuelle et collective. En cela, nos données ne doivent pas être uniquement préemptées par les Gafam. Ces premières rencontres de l’immatériel étaient destinées à sensibiliser agriculteurs et viticulteurs à la protection de leurs données, car les enjeux sont multiples. Comment le fait de collecter de la donnée intelligente va nous permettre par exemple de gérer l’utilisation de l’eau ? L’eau, la terre, sont des biens communs qui ne doivent pas être préemptés ni subir la loi du marché.

Tout cela résume notre mission en tant qu’avocats spécialistes de la protection de la donnée au sein de Data Ring. Nous aidons les opérateurs à entrer dans une chaîne de valeur afin de maîtriser la chaîne de dépendance.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : France Charruyer, avocate et présidente de l’association Data Ring. Crédit : DR.