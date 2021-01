Couvre-feu. La grande lassitude des commerçants toulousains

17 heures. Les passants sont encore nombreux à flâner dans les rues de Toulouse alors que la journée commence doucement à s’éteindre. Dans un magasin d’habillement de la rue Victor-Hugo, les deux vendeuses profitent de l’absence de clients pour réaménager un peu la vaste et lumineuse boutique. La période cruciale des soldes démarre le lendemain. « J’espère que le journal télévisé va l’annoncer, car pour le moment personne n’a l’air vraiment au courant. Il faut dire qu’avec toutes ces promos et ces ventes privées, le gens ne se repèrent plus », estime la plus jeune, quadragénaire au joli masque pailleté.

Pour faire revenir les clients, certaines enseignes ont en effet multiplié les petits prix ces dernières semaines, créant le sentiment de soldes sans fin. La deuxième vendeuse, sexagénaire bavarde, est assez pessimiste : « Je pense que l’on nous prépare doucement à un nouveau confinement. » La fermeture de bars et restaurants a de toute façon rendu les affaires plus compliquées selon elle. « C’était la sortie familiale de faire du shopping et d’aller manger un morceau. Ce n’est plus du tout plaisant de venir en ville », juge-t-elle. Le couvre-feu à 18 heures n’est pas de nature a améliorer la situation. Dans le magasin d’habillement, on a pu adapter les horaires d’ouverture, démarrer trente minutes plus tôt et se relayer entre midi et deux pour que le magasin ne ferme pas.

La vendeuse de thé, en face n’a pas pu faire de même. La quinquagénaire au léger accent québécois se sent bien seule, entourée de ces grosses boites de thé : « Je n’ai pas d’employé donc je dois fermer pour la pause de midi. Il y a eu les manifestations des gilets jaunes, puis cette crise. Je commence à fatiguer. J’avais des clients qui venaient de loin. Ils ne peuvent plus venir à Toulouse. On s’adapte. J’envoie des Colissimo à certains. Désormais, on perd la clientèle de soirée. Nous nous soutenons parfois moralement entre commerçants, mais il n’y a pas d’actions collectives. Nous vivons un peu cette situation les uns à côté des autres. » La commerçante semble résigné, comme le vieux cordonnier qui travaille deux rues plus loin, pour qui « il n’y rien à faire, juste à subir ». Dans son petit magasin, il ne peut recevoir qu’un seul client à la fois. Derrière sa vitre de protection en plexiglas, il est maussade. Il regrette le temps « où les clients faisaient la queue devant le magasin le samedi ».

Crainte de « l’effet domino »

Au magasin d’habillement pour femmes Bérénice, rue Saint-Antoine du T, la joie a aussi déserté les lieux. La chaîne de magasin va fermer sa boutique toulousaine dans quelques jours. Alors le couvre-feu à 18 heures, « c’est juste le début de la fin, ça nous prépare », balance entre ironie et tristesse l’une des vendeuses qui va bientôt être licenciée. Même si le cœur n’est pas la fête, « il faut organiser les derniers soldes pour nos clientes fidèles ».

À quelques rues de là, une vieille droguerie un peu hors du temps, qui appartient à la même famille depuis 120 ans. La maison, qui a connu bien des tempêtes, a peur que cette année 2021 puisse lui être fatale. « Nous sommes tous interdépendants. Si certains sont en difficulté, il y a un risque d’effet domino, boule de neige. Nous avons peur de la catastrophe », confie avec émotion Béatrice, la gérante. Sa mère, très âgée, assise dans un coin, estime que la responsabilité de la situation actuelle est collective. « Voltaire disait : "Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable." », déclame la vieille dame, philosophe.

18 heures. L’obscurité a gagné les rues de la ville. Les derniers passants se dépêchent de rentrer chez eux. Au Square Charles de Gaulle, derrière la place du Capitole, ne résonnent plus que les aboiements de deux chiens agressifs.

Matthias Hardoy

Sur les photos : La ville de Toulouse bascule peu à peu dans le couvre-feu. Crédit : Rémy Gabalda -ToulÉco.