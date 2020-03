Covid-19 : Air France travaille au retour des ressortissants français se trouvant à l’étranger

Air France annonce qu’elle travaille en lien étroit avec le ministère des Affaires étrangères et les ambassades afin d’identifier les besoins de rapatriement de ressortissants français et européens et de mettre en place au plus vite des solutions de transports supplémentaires « à des tarifs spécifiques ». Cela concerne notamment le Portugal, le Maghreb, le Sénégal, Madagascar, Tahiti, l’Argentine, Cuba, le Costa Rica, le Mexique, le Pérou, la République dominicaine, la Jordanie, la Thaïlande, les Maldives ou encore le Vietnam.

Depuis l’annonce des restrictions concernant le Maroc, plus de 100 vols ont déjà été mis en place par Air France et Transavia pour assurer des retours.

Depuis le 23 mars, le maintien de la desserte de plusieurs destinations internationales, même considérablement réduite, permet également d’assurer le retour de ressortissants français et européens, assure la compagnie. Par ailleurs, « afin de permettre une desserte territoriale essentielle à la vie économique du pays, Air France maintiendra l’essentiel de son réseau métropolitain au départ de Paris, ainsi que vers la Corse et les Outre-Mer ».