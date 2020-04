Covid 19. Dispositif de soutien en faveur de la pêche et de la conchyliculture

Face à la crise sanitaire, les professionnels de la pêche et de la conchyliculture (huîtres et palourdes), rencontrent de sérieuses difficultés économiques. Face à ce constat, l’État et la Région Occitanie lancent un « Plan Pêche » qui comporte la prise en charge des salaires des marins et capitaines de navires de pêche salariés, le mécanisme de prêt bancaire de Bpifrance garanti par l’État, le Fonds national de solidarité, la possibilité de report d’échéances sociales/fiscales, et la possibilité de suspension de certaines factures.

Pour les navires, la prise en charge des frais fixes des navires pourra faire l’objet d’arrêts temporaires financés sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, financé par l’Europe (75 %) et l’État (25%). Pour aider spécifiquement les petits métiers la Région Occitanie met en place un fonds de solidarité pêche qui prévoit l’attribution d’une aide de 1500 euros pour ceux qui ne peuvent prétendre au fonds national de solidarité et l’attribution d’un complément sur les charges fixes allant de 500 à 1 500 euros.

Par ailleurs la commercialisation des produits de la pêche et des coquillages est encouragée avec l’appui de l’État et de la Région, sur le site www.solidarite-occitanie-alimentation.fr pour la livraison à domicile. Pour la vente directe et ambulante, cette dernière est possible sous réserve d’une autorisation du maire, avec une application stricte des gestes barrière.