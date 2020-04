Covid-19. Le tribunal de Commerce de Toulouse suspend les procédures collectives

Le tribunal de Commerce de Toulouse fait savoir qu’il continue d’être présent pour accompagner les chefs et cheffes d’entreprise et les aider à sortir de la crise actuelle, « notamment lorsque leurs difficultés peuvent être d’origine structurelle ». Même si les portes du tribunal sont fermées, une permanence téléphonique est en place au greffe et au tribunal depuis mi-mars, notamment pour les chefs d’entreprise qui sollicitent des entretiens spontanés de prévention auprès du tribunal.

En revanche, les audiences de contentieux sont suspendues (sauf en cas de réelle urgence), tout comme les procédures collectives déjà engagées avant la crise du Covid-19. À Toulouse, 124 redressements judiciaires et procédures de sauvegarde sont concernés, ainsi que 382 plans de sauvegarde et de redressement judiciaire.

« Nous savons que la crise actuelle aura des conséquences économiques désastreuses, en particulier pour les entreprises dont les carnets de commandes étaient déjà grandement impactés. Elles vont de nouveau faire face à des difficultés majeures de trésorerie », commente Laurent Granel, président du Tribunal de commerce de Toulouse. « Nous nous attendons, dans les mois qui viennent, à une recrudescence du nombre de sollicitations en prévention notamment de la part des petites structures traversant de plus en plus des difficultés. »