Covid-19. MySmartCab.fr lance une action en justice visant les dividendes des grandes sociétés

Le Toulousain Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris et codirecteur des actions collectives de MySmartCab.fr, lance une action en justice visant les dividendes des grandes sociétés face la crise sanitaire du Covid-19. Objectifs : « annuler la distribution des dividendes, créer une contribution de solidarité exceptionnelle et financer le fonds de solidarité pour les TPE/PME affectées par la crise ». Cette action collective gratuite est ouverte du jeudi 2 au mardi 7 avril 2020, aux citoyens, syndicats, ONG, aux entreprises (TPE/PME), commerçants, artisans et professions libérales.

« Au nom de la solidarité nationale, des efforts sont demandés aux salariés en modifiant par ordonnance les lois protectrices du code du travail. Dans le même temps, le législateur n’impose aucune contribution de solidarité pour les sociétés du Cac 40 alors qu’elles ont distribué plus de 49,2 milliards d’euros de dividendes l’an passé », justifie l’avocat, déjà présent sur les dossiers Levothyrox ou encore Linky. Le site fédérateur des actions en justice liées au Coronavirus est « noublionsrien.fr ».