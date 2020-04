Covid-19. Royal Canin fait don d’alimentation animale et de matériel sanitaire

Spécialiste de la nutrition animale pour chats et chiens, Royal Canin (groupe Mars, siège mondial et France à Aimargues, dans le Gard) a fourni en mars près de 10.000 pièces de matériel sanitaire - blouses, masques, charlottes, sur-chaussures - à l’ARS Occitanie, ainsi que 3000 pièces au CHU de Cambrai. Ces deux organismes de santé sont situés à proximité des usines d’Aimargues et de Les-Rues-des-Vignes. Autre geste, le don de 600 kilos d’alimentation animale, pour des propriétaires de vingt chiens hébergés par un foyer social de Montpellier. « La propagation soudaine de cette nouvelle forme de coronavirus chez l’humain, et la méconnaissance de ses modes de transmission, auraient conduit certains propriétaires à faire le triste choix d’abandonner leurs compagnons », ajoute le groupe. Royal Canin fait ainsi bénéficier 400 refuges en France d’une aide alimentaire spécifique, à destination des animaux abandonnés. Par ailleurs, quatre-vingt-dix-neuf structures d’accueil Rescue Chat ont reçu de quoi nourrir l’équivalent d’une centaine de félins pendant la durée du confinement.

La production se poursuit

Côté production, l’usine gardoise de Royal Canin poursuit sa production, à raison de 200.000 tonnes par an, malgré l’épidémie de Covid-19. Aux quelque 200 agents mobilisés, s’ajoutent 250 salariés répartis dans treize centres logistiques en France. Le groupe compte 600 références en France, disponibles uniquement dans des magasins spécialisés. La marque peut aussi produire des séries sur commande, en 24 heures, sur son site de Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône).

Autre demande, celle-ci décorrélée de l’actualité sanitaire : le souhait de voir s’implanter, dans le Gard, un établissement scolaire international, pour faciliter le recrutement de collaborateurs étrangers. « Le manque d’un collège international est particulièrement criant ici », observe Fabrice Ribourg, nouveau directeur général de Royal Canin France. « Les candidats étrangers savent qu’ils vont repartir. Pour leurs enfants, la question de la reconnaissance du diplôme sur un plan international est essentielle. » Conséquence : « C’est compliqué pour nous d’attirer des talents étrangers à Aimargues. Ceux qui acceptent, viennent souvent seuls, alors qu’ils pourraient attirer toute sa famille ici. Un établissement scolaire international serait un accélérateur économique fabuleux pour le territoire. »

Hubert Vialatte

Sur la photo : Royal Canin souhaite installer un campus scolaire international, afin de faciliter le recrutement de collaborateurs étrangers. Crédits : DR.