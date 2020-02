Covid-19 : les entreprises d’Occitanie dans l’attentisme

La Banque de France en Occitanie l’annonçait déjà il y a quelques jours, l’épidémie de Covid19 aura probablement un impact sur l’économie locale, « mais on ne peut pas encore déterminer lequel ». Alors que la France enregistre ce mercredi 26 février son deuxième décès (en région parisienne), l’agence régionale de santé d’Occitanie indique que pour faire face à de nombreux appels téléphoniques dans les Samu de la région, les effectifs de permanenciers ont été renforcés.

« On se prépare à faire face à davantage de cas », indique Catherine Choma, directrice de la Santé publique à l’ARS [1] Occitanie. « Les patients peuvent être pris en charge dans treize établissements hospitaliers d’Occitanie, dans chaque département. En revanche les tests sur le Covid-19 ne sont réalisés que dans les CHU de Toulouse, Nîmes et Montpellier ».

À l’heure actuelle, aucun patient atteint de la maladie n’est recensé dans la région, qui fait par ailleurs l’objet d’une épidémie de grippe, dont les symptômes sont ressemblants.

L’ARS conseille néanmoins aux salariés qui reviennent de Chine continentale, de Hong Kong, de Macao, de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, de faire du télétravail pendant quatorze jours, et d’éviter les lieux publics comme les restaurants ou les cinémas.

Des salons business reportés

L’annulation du célèbre Mobile World Congress de Barcelone au début du mois a été la première d’une série qui pourrait s’allonger. L’agence de développement économique régionale Ad’Occ indique qu’« il est prématuré de connaître les conséquences économiques et surtout chiffrées du coronavirus pour les entreprises d’Occitanie ».

Néanmoins, plusieurs événements business auxquels devaient participer des entreprises locales sont annulés ou reportés. Le China Workshop Paris, qui devait accueillir les professionnels du voyage chinois, les 11 et 12 février à Paris a été reporté, probablement à juin.

« Par voie de conséquence, la soirée Occitanie « Vins et Territoires » qui devait être organisée par Ad’Occ en ouverture le 10 février également », précise l’agence de développement économique de la région. « Les organisateurs du salon China Food&Drink Fair ont annoncé ce jour le report du salon qui devait se tenir du 26 au 28 mars prochain. De fait, les salons off, dont le ShangriLa et le Tastin’France en amont n’auront pas lieu aux dates prévues ».

Pour les entreprises viticoles, les actions où l’agence accompagnait les entreprises sont aussi reportées, mais l’inquiétude n’est pas de mise. « Pour la Chine, beaucoup ont confiance en la capacité de ce pays de se relever rapidement après une crise, ainsi que au marché qui devrait repartir. Même si inévitablement l’année 2020 ne sera pas florissante », prévoit Ad’Occ.

À noter que du côté de la Maison de la Région de Shanghai, les personnels sont confinés à leur domicile « mais poursuivent leurs missions en télétravail ».

Premières annulations chez Manatour

À Toulouse, le président de Manatour, spécialiste du tourisme industriel, Pierre-Olivier Nau, affirme qu’il commence à « considérer d’un peu plus près la situation » après l’annulation de plusieurs visites de groupes, notamment chinois. L’impact n’est pour autant pas significatif : « Nous ne sommes pas très inquiets. Depuis janvier, six groupes de touristes chinois ont annulé leur voyage. Ils ne représentent que 300 visiteurs sur les 300.000 en provenance de Chine que nous attendons dans l’année ». Pierre-Olivier Nau poursuit : « J’ai demandé aux équipes de me signaler tout voyage récent dans les zones à risques, et j’attends un avis ou une demande de la préfecture le cas échéant », précise-t-il.

Contactée, la préfecture n’a pas encore répondu à nos questions sur la possibilité de mettre en place des mesures particulières pour éviter la propagation du virus.

"La psychose et l’impact des médias est certain"

Également chef d’entreprise, Alain Rabary, PDG de Val Software, confie : "la situation, ne nous inquiète pas, pour le moment. Nous avons seulement dû annuler des interventions prévues cette semaine et semaine prochaine en Lombardie chez un de nos clients. Nous avons eu cette semaine, le passage de deux techniciens italiens pour mettre en service un dispositif technique, cela a fortement inquiété certains de nos personnels, même si ces Italiens étaient présents en France depuis trois semaines. La psychose et l’impact des médias est certain".

Enfin, le Medef 31 indique quant à lui qu’aucune action particulière n’est prévue pour le moment à destination des entreprises, mais une réunion a eu lieu à Paris ce 26 février, organisée par le Medef international. Objectif : « faire un point de situation et des risques sanitaires dans les différentes régions du monde et connaître les dispositifs et moyens engagés dans la gestion de cette crise. »

Sophie Arutunian et Marion Meyer

Sur la photo : la chaîne de production de masques anti-grippaux FFP2 de la société haut-garonnaise Paul Boyé Technologies. Celle-ci est notamment spécialisée dans les équipements et protections de santé. Crédits : PBT - DR.