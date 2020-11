Crise Covid-19. Les entreprises et les soignants se mobilisent le 6 novembre à Toulouse

La CPME 31, accompagnée de France Active, de la Fédération des commerçants et professionnels de Toulouse, de l’Umih 31, d’Events 31, du Toulouse Université Club et du Medef 31, organise une performance revendicative le vendredi 6 novembre à 14 h 30, place du Capitole à Toulouse, pour défendre les métiers dits non-essentiels (événementiel, restauration, culture, sport, commerces de proximité, etc.).

Selon les organisateurs, « sans aides à la hauteur de la situation, c’est une véritable catastrophe économique et une disparition massive qui seront les seules perspectives possibles pour leurs entreprises ». Cette manifestation s’effectuera dans le respect strict des protocoles sanitaires et en rapport avec les autorités préfectorales et municipales.

Des syndicats de soignants (CGT CHU Toulouse 31, FSU 31, Solidaires 31, Sud santé Sociaux 31), des partis politiques (Ensemble 31, LFI 31, LO 31, NPA 31, etc.) et des associations (Attac, Cercle des voisins, Copernic, etc.) appellent eux à une mobilisation samedi 7 novembre « pour défendre l’hôpital public ». Le rendez-vous est fixé à 14 heures, place Saint-Cyprien.

Selon l’appel à manifester signé par ces organisations : « Cela fait maintenant neuf mois que nous avons été touchés par la première vague du Covid-19 mois, qu’a été mis au grand jour le fait que notre système de santé, que le monde entier nous enviait, n’était plus performant parce que les politiques successives n’avaient cessé de le casser. » Pour les organisateurs, « le Ségur de la santé n’a répondu en rien aux principales revendications des personnels hospitaliers pour des soins de qualité » et il faudrait dès maintenant « le recrutement de 100.000 personnels dans les hôpitaux ».

Pour se rendre à cette manifestation, il faudra se munir de l’attestation de déplacement et cocher le motif déplacement professionnel (première case) et, en cas de contrôle, spécifier que vous vous rendez à la manifestation qui a été déposée en préfecture.