Crise énergétique. RTE plutôt optimiste dans sa dernière analyse

En ce début d’année, le transporteur d’électricité RTE fait le point sur la crise énergétique.

La situation serait « plus favorable que celle envisagée au début de l’automne », et ce, pour plusieurs raisons. D’abord car les Français joueraient le jeu « de la diminution de leur consommation », avec une baisse de 8,5% de la consommation par rapport rapport à la moyenne 2014-2019. Mais aussi parce que le potentiel de production s’est renforcé « avec des stocks hydraulique et gazier préservés » à des niveaux plus haut qu’escomptés.

Le parc nucléaire serait lui « disponible au trois quarts ». RTE réaffirme toutefois « la nécessité de rester vigilant et de maintenir les économies d’énergie engagées pour les prochaines semaines, et ce jusqu’à la fin de l’hiver ».

