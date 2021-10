Cryptomonnaie. Depuis Toulouse, Money Block veut lever 1 million d’euros pour créer son jeu vidéo

Le plateau se compose d’un grand cercle dans lequel des cases forment des rayons. Cette disposition ressemble, un tantinet, à celle du jeu Trivial Pursuit. Mais la comparaison s’arrête là. Dans Money Block, le sujet n’est ni l’histoire, ni la géographie, mais la technique de la blockchain et les cryptomonnaies. Pour avancer dans ce jeu vidéo de stratégie et remporter la partie en moins de 30 minutes avec un portefeuille rempli, le joueur averti et connaisseur, bilingue en anglais aussi, tire des cartes. « Pump » fait ainsi augmenter les prix, « Cold Storage », qui assure le stockage et la protection de l’argent virtuel, peut s’utiliser pour contrer l’effet de la carte « hacking » (le piratage).

Derrière ce jeu vidéo, deux trentenaires aguerris à l’économie : Thomas Foicik, 34 ans, et Nicolas Delqué, 36 ans, qui se sont rencontrés sur les bancs de l’université à Toulouse lorsqu’ils étudiaient l’économie et la gestion. À Paris, Nicolas travaille dans une société de conseil spécialisée dans la banque et les assurances. Thomas, lui, approfondit ses connaissances avec un master 2 puis se lance dans une carrière d’économiste sur les marchés financiers. « J’ai formé les salariés sur la blockchain et les cryptomonnaies. Et il a fallu passer de l’abstrait au concret », se souvient Thomas Foicik pour expliquer la genèse du projet.

Mais une fois revenus à Toulouse, l’idée prend forme : les inventeurs sont alors animés par la volonté de créer un jeu de société « qui reprend les mécaniques de la blockchain ». « Notre approche est pédagogique », assure Thomas Foicik. « Mais on garde un esprit critique sur la spéculation. »

C’est ainsi que naît Money Block, qui va connaître plusieurs versions. La plus aboutie s’appuie sur le concepteur de jeux vidéo toulousain Freya Games.

Prochaine étape : lever 1 million d’euros

Après avoir levé 8000 euros sur la plateforme de crowdfunding Ulule et obtenu une bourse French Tech de 30.000 euros pour financer l’étude de faisabilité du jeu, Thomas et Nicolas souhaitent désormais passer à l’étape suivante. « Nous estimons notre besoin à 1 million d’euros. On espère intéresser des fonds d’investissement spécialisés dans les jeux vidéo et des business angels », ajoute Nicolas Delqué. « Notre objectif est de continuer à développer le jeu et lancer un plan de communication et de marketing auprès d’une communauté de joueurs. » Quant à la version finale, elle devrait être commercialisée dans plusieurs mois.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Nicolas Delqué et Thomas Foicik, les deux fondateurs de Money Block.

Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.