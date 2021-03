À Toulouse, la culture manifeste sous le soleil

Ils ne sont d’abord qu’une cinquantaine sur le place Saint-Étienne de Toulouse, devant la préfecture de Région. Il fait beau. Laeticia, comédienne, arrivée seule, semble chercher des regards connus dans la petite foule. La jeune femme, syndiquée à Force ouvrière, est venue notamment pour redemander la réouverture des lieux de culture : « C’est une fermeture politique. Les files d’attente, c’est un problème devant les théâtres et pas devant les églises ! » Une phrase qui prend une saveur particulière quand elle est prononcée à deux pas de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. L’édifice religieux a en effet pu rouvrir ses portes au public contrairement aux nombreux lieux culturels de la ville. Comme celles du Seigneur, les voies gouvernementales sont décidément bien impénétrables.

Après la sidération du début, les intermittents comme Laeticia attendent des mesures concrètes. Prolongation de l’année blanche au-delà du 31 août pour tous les intermittents du spectacle, fonds pour l’emploi afin de salarier des répétitions, enregistrements et captations qui sont encouragés par le gouvernement, consolidation des organismes sociaux du secteur culturel touchés par l’effondrement du volume d’emploi. Voilà certaines revendications des manifestants.

La tristesse et l’espoir sont dans la place

Michel Vié, musicien et représentant CGT, espéré être reçu par le préfet pour pouvoir les défendre. Il est l’un des organisateurs de la manifestation. Cigarette à la main, le téléphone pas loin de l’oreille, il avance sur la place qui commence doucement mais surement à se remplir. « Certaines femmes ont du mal à ouvrir des droits pour un congé maternité, d’autres à obtenir un congé maladie. Pour le moment, il n’y a pas de réponse à la hauteur de la part du ministère de la Culture. On écoute poliment nos propositions, on nous dit que c’est intéressant mais il n’y a rien derrière. Ils veulent gagner du temps ! Pourtant si on ne fait rien, des dizaines de milliers de personnes n’auront plus de droits d’ici fin août », estime le dynamique sexagénaire.

Un peu plus loin, les jeunes comédiens Pauline et Thibaut discutent calmement. Ils partagent une même passion des planches et de beaux regards un peu tristes. La crise sanitaire les a beaucoup fragilisés. « Cela fait un an que l’on ne pleut plus jouer, c’est long. Cette situation crée de la souffrance psychologique. Bien sûr que c’est une crise inédite, mais on ne parle pas assez de nous », déplore la jeune femme. Son ami, lui, vient d’apprendre que la compagnie de théâtre qui l’emploie, créée il y a plus de cinquante ans, doit mettre la clé sous la porte.

En contrebas, une septuagénaire au look sobre mais élégant, Corinne, tenait absolument à être là. « Je ne comprends pas que la culture soit éteinte comme cela. Je ne suis pas artiste mais je fréquente beaucoup les lieux culturels. L’art, ça fait partie de la vie de citoyen. » Au moment où ces mots sont prononcés, la place a pris une autre allure. Pas une marée humaine, mais on a certainement dépassé la centaine de manifestants. Il commence à faire chaud. Le soleil baigne la place. Des femmes chantent en espagnol. Un jeune homme est déguisé en clown. L’ambiance se réchauffe.

Un syndicaliste aux cheveux bleus fait un discours au microphone. Des « Macron démission » fusent. Une dame d’une cinquantaine d’années trouve la prise de parole trop policée : « Nous, on veut la réouverture, bordel ! » Le syndicaliste est néanmoins applaudi par la foule. De l’énergie circule sur la place ensoleillée, on perçoit dans les regards que des sourires se dessinent sous les masques. La joie sincère de se retrouver. Peut être l’espoir de retrouvailles plus belles encore pour plus tard.

Matthias Hardoy

Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.