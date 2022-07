DR Technologie, l’agence tous risques ariégeoise

« Nous devons le nom de notre projet à la malice d’un agent d’EDF, qui a qualifié notre équipe d’Agence tous risques », s’amuse Ludovic Rollin, directeur et cofondateur de DR Technologie. La référence à cette série de la fin des années 90 est désormais, dans sa version américaine A-Team, emblématique d’une offre de services techniques et organisationnels à l’attention des exploitants des centres de production d’énergie nucléaire. « Nous avons mis au point une solution innovante pour résoudre aussi rapidement que possible une situation inhabituelle, liée à une opération de maintenance non planifiée », explique Ludovic Rollin.

Le projet Ateam - A pour aléa, team pour la formation d’équipes dédiées, capables d’intervenir aux côtés de la force d’action rapide du nucléaire - est un mariage de compétences entre quatre experts du secteur : le bureau d’étude Orys, le spécialiste de l’ingénierie applicative KBH Innovation, l’entreprise de propreté industrielle GSF et DR Technologie, pour la logistique et les équipements, cette dernière étant chef de file du projet. L’enjeu : mettre en place des zones de repli sécurisées en quelques minutes, adaptées à la configuration des dix-neuf centrales nucléaires du territoire national.

Des solutions de sécurité textiles made in France

Créée en 2009 à Lavelanet, en Ariège, l’entreprise a développé une technologie de membrane textile qui permet de fabriquer des équipements recyclables et réutilisables pour la sécurité au travail : sas de décontamination, espaces de travail sécurisé, housses de radioprotection sont autant de solutions gonflables, modulaires, souples et faciles à installer aujourd’hui utilisées dans les secteurs aéronautique, militaire et même sanitaire. L’entreprise a reçu l’an dernier le prix de l’innovation du concours Occitanie Innov’ pour sa bulle gonflable de confinement pour brancard permettant de transporter les malades de la Covid, retenue pour représenter l’Ariège lors de l’exposition « Fabriqué en France » à l’Élysée en juin 2021.

DR Technologie emploie près d’une trentaine de salariés et vise un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros pour 2022. Et compte bien développer ses marchés au-delà des frontières.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Phoebus Darnaux, directeur général, et Ludovic Rollin, cofondateur de DR Technologie - Crédits : DR