En Ariège, DR Technologie jette le gant au Covid

Les masques sont plus que jamais au cœur de la lutte contre la pandémie. Dans ce combat, celui distribué par la société ariégeoise DR Technologie, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipement de sécurité au travail, présente un avantage de taille. A contrario d’une protection passive, il permet d’attaquer directement le virus grâce à l’utilisation de la technologie Livinguard, mise au point par la société suisse éponyme. « La technologie consiste à traiter le tissu selon un procédé cationique, soit l’intégration de 24 milliards de cations ou charges positives par cm2. Or, l’enveloppe du virus est dotée d’une charge négative. La substance chimique contenue dans le textile va donc le piéger, détruire son enveloppe et ainsi le désintégrer. Ce procédé est inoffensif pour l’homme, contrairement à d’autres produits virucides comme le sulfate de cuivre ou d’argent », explique Phoebus Darnaud, président fondateur en 2009 de DR Technologie.

Les propriétés antivirales Livinguard ont été validées par les universités de Berlin et d’Aix-la-Chapelle, dans le cadre du programme européen de santé ViruShield. « Depuis l’obligation du port du masque, des études ont démontré que nous nous touchions le visage dix à douze fois plus qu’en temps normal. Toucher ce masque ne présente aucun risque car il ne sera pas porteur du virus, souligne également Phoebus Darnaud. Il est utilisable pendant 200 jours de suite. Il suffit de le rincer à l’eau une fois par semaine, ce qui ne lui ôte aucune propriété virucide. »

L’utilisation des tissus Livinguard pour d’autres applications

DR Technologie a complété sa gamme de masques par des gants traités selon le même procédé actif. Leur fabrication, assurée par Livinguard, n’est pas française. « Elle est réalisée au Portugal pour les masques et en Inde pour les gants », indique Xavier Pailloux, directeur des ventes Europe de Livinguard. Premier distributeur en France des produits de la société suisse, DR Technologie a créé un site dédié il y a une quinzaine de jours et, déjà, « près de 10.000 articles ont été vendus auprès de professionnels et particuliers », affirme Phoebus Darnaud. DR Technologie prévoit d’ailleurs d’étendre l’usage de ce traitement textile antiviral à d’autres applications comme la protection de surfaces grâce à des nappes traitées pour les bureaux de réunion ou les tables de réception, l’isolement des malades par des bulles gonflables autour des brancards, des tentes ou sas, ou encore la protection des personnes par des hygiaphones.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise devrait se hisser à 5 à 6 millions d’euros en 2023, contre 2 millions d’euros anticipés en 2020, déjà en hausse, après deux années à 1,2 million d’euros. « La crise du Covid ne nous a pas pénalisés, au contraire. Notre secteur principal d’activité est à 80% le nucléaire civil pour lequel nous créons des solutions de sécurité à base de matériaux souples type bâches. Nous avons ainsi signé un contrat avec la Farn (Force d’action rapide du nucléaire), sorte de raid français du nucléaire en cas d’incident. Suivent l’aéronautique, le médical ou l’industrie. Or, le coronavirus a accru le besoin de protection spécifique », rapporte Phoebus Darnaud.

DR Technologie et KBH Innovation en Suisse, sociétés soeurs

DR Technologie, qui emploie 22 salariés, dispose de 600 m2 d’ateliers de soudure et de confection à Lavelanet, dans l’Ariège, et d’un bureau commercial à Toulouse. L’entreprise s’appuie pour ses innovations sur le suisse KBH Innovation dirigé par Ludovic Rollin, ancien collègue de Phoebus Darnaud au sein de la société textile ariégeoise Avelana, qui a cessé depuis ses activités. « Ludovic et moi-même sommes partenaires avec des participations croisées dans les deux entreprises. L’ingénierie est made in Suisse, la production made in France », résume le dirigeant. C’est d’ailleurs KBH Innovation qui s’est rapproché de Livinguard dans un premier temps, avant l’accord de distribution avec DR Technologie. Pour soutenir sa croissance d’activité, la PME ariégeoise est en recherche de nouveaux ateliers à la surface doublée de 1200 m2. Elle devrait s’appuyer en 2021 sur une levée de fonds de l’ordre de 700.000 euros à 1 million d’euros.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Phoebus Darnaud, président de DR Technologie, renforcera sa gamme de protection sanitaire avec de nouveaux produits textiles antiviraux Livinguard. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.