Dans le Lot, G.Pivaudran retenu par le plan France Relance

La société lotoise G.Pivaudran, qui conçoit et réalise des objets en aluminium pour le marché mondial de la parfumerie et de la cosmétique, a été sélectionnée dans le cadre du plan France Relance et du « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires ». L’entreprise familiale, premier employeur de Souillac avec deux-cents employés, fait partie des onze retenues en Occitanie sur les 253 projets validés au plan national.

L’aide de 800.000 euros accordée par l’État va lui permettre d’accélérer l’installation d’une nouvelle ligne d’anodisation et de doubler sa capacité de traitement de surface. Cet investissement de 5 millions d’euros avait été retardé par la crise sanitaire qui, en 2020, s’est traduite pour l’entreprise par une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 25 %. La relance de ce projet industriel de G.Pivaudran devrait déboucher sur la création de quarante emplois d’ici cinq ans.