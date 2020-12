Les bouchons de luxe de G. Pivaudran

Implantée depuis 1948 dans le Lot, la société G. Pivaudran conçoit et produit des bouchons, capots et habillages en aluminium pour la parfumerie et la cosmétique. Depuis soixante-dix-ans, le nom du fabricant est associé aux plus grandes marques de luxe, de Chanel à Dior en passant par LVMH, Louis Vuitton ou Cartier. La totalité de la fabrication s’effectue sur ses deux sites de Souillac.

L’usine historique abrite les opérations d’emboutissage, le bureau d’études et l’atelier d’outillage dans lequel la société réalise ses propres outils. Le second site est dédié au polissage et à l’anodisation. Ce traitement de surface, qui crée par électrolyse une couche très résistante d’oxyde d’aluminium, permet de colorer les pièces et de leur donner un aspect mat, satiné ou brillant.

G. Pivaudran procède aussi à l’assemblage final avec des éléments plus fonctionnels, inserts en plastiques et aimants pour la fermeture des capots.

J.D.