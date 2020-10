Lot. G.Pivaudran emballe l’industrie du luxe

En 1948, elle travaillait pour Coty, Bourgeois ou Houbigant. Aujourd’hui, ses principales réalisations se nomment Bleu ou Gabrielle de Chanel, Voyage d’Hermès, J’adore de Dior ou One million de Paco Rabanne… Spécialisée depuis soixante-dix-ans dans les packagings de luxe pour la parfumerie-cosmétique, G.Pivaudran a reçu en juillet dernier le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Une distinction qui consacre un savoir-faire d’excellence, transmis au fil des générations de Pivaudran. Installée à Souillac, dans le Lot, cette société 100 % familiale est l’une des plus anciennes sur sa niche de marché. Chaque année, elle produit entre 30 et 50 millions de capots, bouchons et habillages en aluminium, son matériau de prédilection pour les flacons de parfum des plus grands marques mondiales.

Pièces complexes

La fabrication s’organise sur deux sites distincts, qui emploient 165 personnes et se partagent l’emboutissage des pièces, le polissage, la coloration par anodisation et l’assemblage final avec des éléments plus fonctionnels, inserts en plastique ou aimants de fermeture des capots. « Nos clients, comme Chanel, avec qui nous travaillons depuis plus de soixante ans, nous donnent la maîtrise d’oeuvre totale de leur projet. Notre outil industriel nous permet de réaliser des pièces complexes à travers lesquelles nous exprimons notre savoir-faire et qui donnent une vraie valeur ajoutée au produit final », explique Marc Pivaudran, PDG de l’entreprise, qui a pris la suite de son père et de son grand-père.

Tirée par le marché du luxe, la société lotoise profite aussi des exigences qualitatives des grandes marques du luxe soucieuses de se démarquer des marques intermédiaires qui les talonnent. « On sent une volonté globale du marché d’évoluer vers des pièces de qualité, produites de façon éthique. La prise de conscience des consommateurs rejaillit sur les marques. Ce contexte nous est favorable », souligne l’entrepreneur. Dernièrement, G.Pivaudran a ainsi « récupéré » plusieurs projets, initialement destinés à des concurrents asiatiques.

Bilan à l’équilibre

La situation de l’entreprise n’en demeure pas moins compliquée depuis le début de la pandémie. Commandes et chiffre d’affaires, estimé à 15 millions d’euros, ont accusé une baisse de 25 %, directement liée à celle des ventes de parfums en détaxe dans les aéroports. Le fabricant lotois, qui aurait dû accueillir début 2021 une nouvelle ligne d’anodisation automatisée pour doubler sa capacité de production, a mis en attente cet investissement de 5 millions d’euros. « Nous gardons confiance en nos forces », assure Marc Pivaudran. « Nous avons traversé, en 2009, une très grosse crise qui nous a conduits à nous séparer d’une centaine d’employés mais nous nous sommes relevés. L’entreprise continue de recruter des ingénieurs, des techniciens et des outilleurs et nous terminerons l’année à l’équilibre. »

Johanna Decorse

Sur les photos : Installée depuis 1948 à Toulouse, G.Pivaudran fabrique chaque année entre 30 et 50 millions de pièces pour les grandes marques de parfumerie et de cosmétique. Crédits : G.Pivaudan.