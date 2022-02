Le 15 mars 2022, la CCI de Toulouse organise une réunion–débat à l’espace Colucci de Castelnau-d’Estrétefonds afin de dresser un panorama des services et des actions de la Communauté de communes du Frontonnais (CCF) et de la CCI en faveur des entreprises. Cette réunion permettra aussi de mieux connaître le champ de compétence des chambres consulaires.

Chloé Amara, responsable du pôle économique de la CCF, ainsi que Guy Daime, le chef de projet Politique territoriale de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne, et Josie Durie, chargée du développement Commerce de la CCI de Toulouse, seront chargés de présenter ces différents points. Inscription gratuite et obligatoire

Réunion–débat sur l’accompagnement des entreprises, le 15 mars 2022, de 8 à 9h30 heures, à Castelnau-d’Estrétefonds.

A.C.