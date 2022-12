Depuis Toulouse et Munich, Airbus met la pression en faveur de l’avion décarboné

« Oui, un avion à hydrogène est faisable », a lancé le président exécutif d’Airbus Guillaume Faury au premier jour d’un sommet organisé à Toulouse et Munich, les mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre. Durant deux jours, l’avionneur européen a tenu une conférence pour parler des enjeux climatiques avec des partenaires de tous les horizons — les secteurs de l’aérospatiale, de l’énergie, de l’automobile. Pour tenir les délais, deux voies principales sont empruntées par le constructeur. Outre les « carburants durables d’aviation » – Saf (acronyme de l’anglais Sustainable aviation fuel) – qui pèchent aujourd’hui par leur manque de disponibilité et leur prix prohibitif (de six à sept fois le coût du kérosène), Airbus met les bouchées doubles sur la propulsion par hydrogène.

Alors que le secteur aérien, responsable de 2 à 3 % des émissions mondiales de CO2, est mis sous pression pour réduire son empreinte carbone, Airbus a pris une voie singulière avec son projet "ZEROe" pour "zéro émission", lancé il y a deux ans : un avion à hydrogène, qui n’émet pas de pollution mais seulement de la vapeur d’eau. Mais c’est dans le stockage et le transport à bord que réside la difficulté de l’hydrogène : il doit en effet être liquéfié à -253 degrés Celsius et stocké dans des réservoirs cryogéniques qui occupent un volume quatre fois plus important que ceux de kérosène.

Défis technologiques

« L’industrie n’en fait pas assez en ce moment pour atteindre ses cibles de 2030 et de 2050 », a lancé le patron d’Airbus. Les défis technologiques sont « entre nos mains. Ce n’est probablement pas la partie la plus difficile de l’équation », a ajouté Guillaume Faury, appelant à la création d’un cadre réglementaire pour certifier ces futurs avions ou encore permettre le stockage et le transport d’hydrogène jusqu’à l’appareil. Il faut également que les capacités de production d’hydrogène vert - produit par électrolyse de l’eau en utilisant une électricité issue de sources renouvelables - soient suffisantes. « Nous avons besoin d’hydrogène vert en grandes quantités, au bon endroit, au bon prix. C’est un gros souci », a admis Guillaume Faury. « Même si les technologies sont prêtes, nous prenons cette dimension énergétique très au sérieux » et le programme pourrait être retardé faute d’hydrogène en quantité suffisante.

Multiplication de partenariats

L’avionneur européen prend cependant les devants et multiplie les partenariats avec des compagnies aériennes, des aéroports et des énergéticiens pour préparer le déploiement des infrastructures nécessaires pour la production et l’acheminement d’hydrogène. Un accord a été conclu avec ArianeGroup pour que ce spécialiste de l’hydrogène liquide utilisé pour la propulsion des fusées Ariane installe une station de ravitaillement à l’aéroport de Toulouse-Blagnac en 2025 dans la perspective des essais en vol.

Si l’hydrogène semble être le carburant de demain, Airbus n’en oublie pas pour autant la propulsion électrique. À Toulouse, il a annoncé un partenariat avec Renault en vue de produire une nouvelle génération de batteries dites « solides ». L’accord de recherche et développement que viennent de signer les deux partenaires vise notamment à « étudier les meilleures options pour doubler la densité énergétique des batteries à l’horizon 2030, en passant de cellules actuelles chimiques (lithium-ion avancé) à des conceptions entièrement solides », expliquent les deux groupes dans un communiqué commun.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Maquette de la station de ravitaillement en hydrogène liquide pour les avions ZEROe, à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, fruit d’une collaboration entre Airbus et ArianeGroup. Cette station sera opérationnelle en 2025. Crédits : Airbus.