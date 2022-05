Des collectivités, dont la Région Occitanie, alertent sur la situation en Méditerranée

Soixante-dix représentants de collectivités membres de la « Plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée », dont la présidente de la Région Occitanie Carole Delga, ont adressé la semaine dernière, un courrier commun, au président de la République afin de l’alerter « sur l’urgence humanitaire en Méditerranée et le désengagement croissant des États européens en matière de secours en mer ».

Lancée à l’initiative de la Région Occitanie, du Département de Loire-Atlantique, et de la Ville de Paris en janvier 2021, la plateforme « a pour objectif de fédérer un maximum de communes, de départements et de régions autour des missions portées par l’association » et « de lui apporter également un soutien financier ».

La Région Occitanie a déjà mobilisé, depuis 2017, plus de 400.000 euros pour permettre à l’association de mener à bien ses missions de sauvetage, avec notamment la mobilisation de 30.000 euros cette année pour l’achat d’un canot de sauvetage.