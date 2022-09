Le 15 Septembre, de 9h à 17h, Leader Tarn, association qui cherche à rassembler les entreprises pour le développement économique du Tarn organise dans la Halle d’Occitanie à Lavaur, place Raymon Cassin, une rencontre entre les entreprises et les professionnels de la santé. Cette rencontre, soutenue par l’agence régionale Ad’Occ, aura pour but de développer des relations professionnelles de proximité et promouvant l’achat responsable, ou encore l’innovation, pour ce secteur.

Au programme de la journée, des tables rondes, des conférences, un espace d’expositions et des rendez-vous BtoB…

