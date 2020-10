Transports. Le détail des travaux qui vont interrompre Toulouse-Matabiau

Avis aux voyageurs : la SNCF Réseau lance de grands travaux pour moderniser la régulation de ses 15.000 trains quotidiens et ainsi rassembler le pilotage de 1500 postes d’aiguillages de son réseau. C’est le cas à Toulouse où va commencer à être mis en place un centre de commande centralisé, sorte de grande tour de contrôle, à partir du 17 octobre. Ce centre va d’abord commander des itinéraires jusqu’à Muret et Castelnaudary puis à terme l’ensemble des autre axes de l’étoile ferroviaire de Toulouse.

Un trafic interrompu

Les trains vont circuler normalement jusqu’au samedi 17 octobre à 19h30 pour assurer les départs en vacances de la Toussaint. Puis les travaux de cette première étape de modernisation vont démarrer et le trafic va être alors interrompu . Le dimanche 18 et le lundi 19, aucun train (TGV, Oui go et TER) ne circulera sur l’axe toulousain. Les TGV Sud -Est s’arrêteront à Montpellier et les TGV Sud-Ouest à Agen ou Bordeaux. Des bus ou autocars de substitution seront mis en place pour les Intercités et le TER [1] au départ et à l’arrivée de Toulouse Matabiau.

Un retour à la normale progressif

Le mardi 20 octobre à 4h30, le centre de commande devrait officiellement être mis en service et progressivement monter en charge. Durant les premières 24 heures, trois trains sur quatre devraient circuler pour permettre au nouvel outil d’être pris en main par la SNCF. Du mercredi 21 au vendredi 30 octobre, des adaptations du trafic sont toujours à prévoir.

Cette première étape de travaux va coûter 150 millions d’euros, financés par SNCF Réseau et va mobiliser 300 agents. 480 trains circulent en moyenne tous les jours sur l’étoile ferroviaire de Toulouse. La prochaine étape de cette centralisation aura lieu en 2022 avec l’intégration du poste de Cazères dans la commande centralisée. Les usagers de la SNCF ont un peu de temps pour se préparer à cette nouvelle période de travaux !

Matthias Hardoy

Photo : La Gare Toulouse-Matabiau va être bientôt interrompue pour cause de travaux modernisation. Crédits : E.Grimmault