Deux sites de production nîmois pour le groupe Soprema

Le groupe Soprema, spécialiste de l’efficacité énergétique et de la gestion du bâtiment, vient d’acquérir des terrains à Nîmes (Gard) pour y construire deux nouveaux sites de production dans la Zac Mitra, située entre Garons et Saint-Gilles. Le premier site, de 20.000 mètres carrés, produira des isolants en polyuréthane. Sa mise en service est prévue pour juin 2023. Le second site, de 5500 mètres carrés, produira des panneaux isolants à base de paille de riz. Ce site sera opérationnel en novembre 2023.

35 millions d’euros ont été investis dans ce projet qui devrait générer à terme 150 nouveaux emplois, depuis l’encadrement jusqu’au personnel d’exploitation des sites. Le chiffre d’affaires du groupe Soprema était de 3,03 milliards d’euros en 2020 pour 8424 collaborateurs et plus de quatre-vingt-dix filiales. L’enseigne, née à Strasbourg il y a plus d’un siècle, cherche à intensifier sa présence en Occitanie et étudie également des terrains à Toulouse, zone Thibaud.